FT: Προειδοποίηση Γαλλίας στις ΗΠΑ- Σε κίνδυνο οι οικονομικοί δεσμοί με την Ευρώπης σε περίπτωση εισβολής στη Γροιλανδία

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκύρ προειδοποίησε τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ότι οποιαδήποτε κίνηση για την κατάληψη της Γροιλανδίας θα ξεπερνούσε τις κόκκινες γραμμές και θα έθετε σε άμεσο κίνδυνο τις οικονομικές σχέσεις της Ευρώπης με την Ουάσιγκτον, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα των Financial Times.

«Η Γροιλανδία είναι ένα κυρίαρχο τμήμα ενός κυρίαρχου κράτους που ανήκει στην ΕΕ. Αυτό δεν πρέπει να αμφισβητείται», δήλωσε ο Λεσκύρ στην FT.

Ερωτηθείς για το αν η ΕΕ θα πρέπει να ανταποδώσει με οικονομικές κυρώσεις σε περίπτωση που ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εισβάλει στη Γροιλανδία, ο Λεσκύρ απάντησε στους FT: «Δεν το πάω εκεί. Εννοώ, προφανώς, αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα βρισκόμασταν σίγουρα σε έναν εντελώς νέο κόσμο και θα έπρεπε να προσαρμοστούμε αναλόγως».

Πηγή: skai.gr

