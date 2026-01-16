Στον συνοριακό σταθμό από το Ιράν προς το Ιράκ, το αυστηρό πρόσωπο του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Χομεϊνί, κοιτάζει από ψηλά τους Ιρανούς που εγκαταλείπουν τη χώρα.

Νιφάδες χιονιού καλύπτουν τα φορτηγά και τους πεζούς που φτάνουν σε αυτό το απομακρυσμένο ορεινό πέρασμα. Λίγα μέτρα μακριά, ακριβώς μετά το συνοριακό φυλάκιο, μια ιρανική σημαία κυματίζει στο χιόνι.

Το Ιράν έχει κλείσει το διαδίκτυο και έχει μπλοκάρει τις τηλεφωνικές κλήσεις προς τη χώρα, αλλά τα σύνορά του παραμένουν ανοιχτά.

Μέσα στην αίθουσα αφίξεων, υπάρχουν δεκάδες άνδρες, γυναίκες και παιδιά –πολλοί από τους οποίους έρχονται να επισκεφθούν συγγενείς τους στην ιρακινή πλευρά των συνόρων.

Κανείς από όσους συνάντησε το BBC δεν είπε ότι φεύγει από το Ιράν λόγω των πρόσφατων διαδηλώσεων και της καταστολής από την κυβέρνηση, αλλά ένας άνδρας ανέφερε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας τον πυροβόλησαν κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στο κεντρικό Ιράν την περασμένη Παρασκευή.

«Με χτύπησαν στο πρόσωπο με επτά σφαιρίδια», είπε, δείχνοντας διάφορα σημάδια και μώλωπες στο πρόσωπό του. «Με χτύπησαν πάνω από το βλέφαρό μου, στο μέτωπό μου, στο μάγουλό μου, στο χείλος μου, κάτω από το αυτί μου και κατά μήκος της γνάθου μου. Έπρεπε να χρησιμοποιήσω ξυραφάκι για να βγάλω ένα από τα σφαιρίδια», περιέγραψε.

Ο άνδρας δήλωσε ότι φοβόταν πολύ να ζητήσει ιατρική βοήθεια για να μη συλληφθεί και ότι και άλλοι που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της κυβερνητικής καταστολής, απέφευγαν επίσης να λάβουν θεραπεία, από φόβο ότι θα έφταναν οι δυνάμεις ασφαλείας και θα τους συλλάμβαναν.

«Ένας φίλος μου χτυπήθηκε επίσης από σφαιρίδιο», είπε. «Ο γιος του, που είναι περίπου 12 ή 13 ετών, χτυπήθηκε δύο φορές στο πόδι από πραγματικά πυρά. Μία από τις σφαίρες έχει σφηνωθεί στην κνήμη. Φοβούνται πολύ να πάνε στο νοσοκομείο για να την αφαιρέσουν», πρόσθεσε.

Το καθεστώς του Ιράν έχει αντιμετωπίσει αυτές τις διαμαρτυρίες ως υπαρξιακή απειλή. Η καταστολή φαίνεται να αποδίδει καρπούς και οι διαδηλωτές μένουν πλέον στα σπίτια τους, φοβούμενοι ότι θα πυροβοληθούν ή θα συλληφθούν. Ομάδες για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφέρουν ότι τουλάχιστον 2.500 άτομα έχουν σκοτωθεί.

Ωστόσο, αρκετοί άνθρωποι ανέφεραν ότι οι διαδηλώσεις συνεχίστηκαν, τουλάχιστον μέχρι αυτή την εβδομάδα. Ο διαδηλωτής με τον οποίο μίλησε το BBC, είπε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας κατέστειλαν τις διαδηλώσεις στην πόλη του την περασμένη Παρασκευή, αλλά αυτές συνεχίστηκαν αλλού.

«Οι διαδηλώσεις συνεχίζονταν στη Φαρντίς και στη Μαλάρντ, καθώς και σε ορισμένες περιοχές της Τεχεράνης», δήλωσε. «Οι φίλοι μου ήταν εκεί. Μιλούσαμε συνεχώς στο τηλέφωνο. Την Τρίτη το βράδυ, οι διαδηλώσεις συνεχίζονταν, αλλά από τότε δεν έχω λάβει καμία ενημέρωση», πρόσθεσε.

Οι Ιρανοί δεν χρειάζονται βίζα για να περάσουν τα σύνορα και οι αρχές αναφέρουν ότι η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.

Ένας άλλος άνδρας είπε ότι βρισκόταν στην Τεχεράνη την Τετάρτη και είδε διαδηλωτές στους δρόμους. Δεν είναι σαφές τι είδους διαδήλωση ήταν αυτή, ούτε πόσοι συμμετείχαν.

Το BBC αναφέρει ότι δεν έχει καμία αδιάσειστη απόδειξη ότι οι διαδηλώσεις στους δρόμους συνεχίζονται. Ελάχιστα είναι τα βίντεο που έχουν διαρρεύσει και οι αναφορές είναι αδύνατο να επιβεβαιωθούν.

Η καταστολή της κυβέρνησης φαίνεται να αποδίδει σε μεγάλο βαθμό. Ωστόσο, τα οικονομικά προβλήματα που προκάλεσαν την κρίση δεν έχουν εξαφανιστεί.

Ένας δάσκαλος από μια πόλη κοντά στα σύνορα, ανέφερε ότι δεν τον ενδιαφέρει ποιος είναι ο ηγέτης, αλλά απλώς θέλει να βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση.

«Δεν θέλουμε τίποτα περισσότερο από τα βασικά μας δικαιώματα», είπε. «Να έχουμε ένα σπίτι, ένα αυτοκίνητο, μια φυσιολογική ζωή. Ο μισθός μου φτάνει για 10 ημέρες και πρέπει να δανειστώ χρήματα για να καλύψω το υπόλοιπο του μήνα. Είναι πολύ άσχημα τα πράγματα», τόνισε.

Σε ερώτηση για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και την απειλή του για στρατιωτικές επιθέσεις αν το καθεστώς συνεχίσει να σκοτώνει διαδηλωτές, ο δάσκαλος απάντησε ότι «περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ο Τραμπ». «Εν τω μεταξύ, σκοτώνονται άμαχοι», πρόσθεσε.

Η δύναμη με την οποία οι ηγέτες του Ιράν κατέστειλαν αυτή τη διαμαρτυρία υποδηλώνει την αδυναμία τους. Οι περιφερειακές ομάδες που κάποτε χρησιμοποιούσαν ως άμυνα ενάντια στις επιθέσεις έχουν αποδυναμωθεί από τον πόλεμο του Ισραήλ με τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ, καθώς και μετά την πτώση του πρώην προέδρου της Συρίας, Μπασάρ αλ-Άσαντ.

Και ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ με το Ιράν πέρσι εξάντλησε τις στρατιωτικές του δυνατότητες και το άφησε ευάλωτο σε επιθέσεις.

Κρυμμένο πίσω από αυτό το ορεινό σύνορο, το καθεστώς του Ιράν επιβάλλει εκ νέου τον έλεγχό του. Αλλά πίσω από αυτόν τον καταπιεστικό έλεγχο κρύβεται ο αυξανόμενος φόβος για την Ισλαμική Δημοκρατία, η οποία δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσει τις πιο βασικές απαιτήσεις του λαού της: προστασία από ξένες επιθέσεις και ευημερία στο εσωτερικό της χώρας.

