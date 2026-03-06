Αντιπρόεδρος Ρωσίας: Η Μόσχα εξετάζει την ανακατεύθυνση των εξαγωγών LNG από την Ευρώπη στην Ασία

Ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Αλεξάντερ Νόβακ δήλωσε την Παρασκευή ότι συζήτησε με εγχώριες ενεργειακές εταιρείες την πιθανότητα ανακατεύθυνσης των ρωσικών προμηθειών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από την Ευρώπη προς άλλες αγορές, όπως μετέδωσαν το πρακτορείο ειδήσεων Interfax και η εφημερίδα Izvestia.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να διακόψει τις προμήθειες φυσικού αερίου προς την Ευρώπη αμέσως, εν μέσω της εκτόξευσης των ενεργειακών τιμών που προκάλεσε η κρίση στο Ιράν, προλαμβάνοντας τα σχέδια της ΕΕ για τη διακοπή των εισαγωγών ρωσικού LNG έως το τέλος του 2026 και του φυσικού αερίου μέσω αγωγών έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2027.

Ο Νόβακ ανέφερε ότι οι ρωσικές εταιρείες εξετάζουν ευκαιρίες για την εκτροπή των αποστολών προς τις αγορές της Ασίας-Ειρηνικού. Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, δήλωσε, και στο εγγύς μέλλον οι προμήθειες θα ανακατευθυνθούν από την ευρωπαϊκή αγορά προς αυτό που ο ίδιος περιέγραψε ως φιλικές χώρες.

«Οι εταιρείες μας εξετάζουν ευκαιρίες, χωρίς να περιμένουν περαιτέρω περιορισμούς από την Ευρώπη, ώστε να συνάψουν νέα μακροπρόθεσμα συμβόλαια με τους εταίρους μας και να ανακατευθύνουν μέρος του φυσικού αερίου από την Ευρώπη σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας, της Ταϊλάνδης, των Φιλιππινών και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας», δήλωσε ο Νόβακ.

Πηγή: skai.gr

