Πούτιν: Μπορούμε να κόψουμε και τώρα το φυσικό αέριο στην Ευρώπη

Νέες απειλές κατά της Ευρώπης εκτόξευσε την Τετάρτη ο Βλαντίμιρ Πούτιν, λέγοντας, αυτή τη φορά, ότι η Ρωσία μπορεί και τώρα, να διακόψει την παροχή φυσικού αερίου στις αγορές της Ευρώπης και να αναζητήσει σε άλλες αγορές την αναπλήρωση των χαμένων κερδών.

«Αλλά αυτή δεν είναι απόφαση, είναι, στην προκειμένη περίπτωση, αυτό που ονομάζεται μία σκέψη στα φωναχτά», δήλωσε, και πρόσθεσε: «Σίγουρα θα δώσω εντολή στην κυβέρνηση να εργαστεί πάνω σε αυτό το θέμα από κοινού με τις εταιρείες μας».

Ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες έχουν πληροφορίες ότι υπάρχει σχέδιο υπονόμευσης -δολιοφθοράς- των αγωγών Blue Stream και Turkish Stream. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «υπάρχουν σε εξέλιξη προετοιμασίες» για το συγκεκριμένο σχέδιο.

Πηγή: skai.gr

