Η ρωσική κυβέρνηση θα συνεδριάσει σύντομα για να συζητήσει τη διακοπή των εξαγωγών φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, δήλωσε την Πέμπτη ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ, σημειώνει το Reuters.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την Τετάρτη ότι η Ρωσία θα μπορούσε να διακόψει τις προμήθειες αμέσως, εν μέσω της απότομης αύξησης των τιμών της ενέργειας που προκάλεσε η κρίση στο Ιράν. Συνέδεσε την πιθανή απόφαση -η οποία, όπως είπε, δεν έχει ληφθεί ακόμη- με την επιθυμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απαγορεύσει τις αγορές ρωσικού φυσικού αερίου και LNG.

«Θα συνεδριάσουμε σύντομα, σύμφωνα με τις οδηγίες του προέδρου, για να συζητήσουμε την τρέχουσα κατάσταση με τις εταιρείες ενέργειας και τις πιθανές διαδρομές μεταφοράς για τις ενεργειακές μας προμήθειες», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Νόβακ, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος του Πούτιν για θέματα ενέργειας.

Οι πωλήσεις ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχουν μειωθεί δραματικά από το 2022 λόγω των κυρώσεων που επιβλήθηκαν για την εισβολή στην Ουκρανία.

Ωστόσο, η Ρωσία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πωλεί επίσης φυσικό αέριο μέσω του αγωγού TurkStream της Μαύρης Θάλασσας σε χώρες όπως η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Σερβία.

Ο Νόβακ δήλωσε ότι το ρωσικό φυσικό αέριο αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 12% του ευρωπαϊκού εφοδιασμού.

