Στην ανατολική γραμμή του μετώπου ο Ζελένσκι: «Η Ρωσία προετοιμάζει εαρινή επίθεση»

«Είναι σημαντικό οι θέσεις μας να είναι ισχυρές», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας ο οποίος επισκέφθηκε την πρώτη γραμμή στην ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή ότι επισκέφθηκε την πρώτη γραμμή στην ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ, προσθέτοντας ότι η Ρωσία προετοιμάζεται για μια εαρινή επίθεση εκεί.

«Σήμερα, επισκεπτόμαστε την περιοχή του Ντονέτσκ, τη γη μας και τους πολεμιστές μας», δήλωσε ο Ζελένσκι στην εφαρμογή Telegram και στο Χ, δημοσιεύοντας ένα βίντεο από την πόλη Ντρούζκιβκα.

«Είναι σημαντικό οι θέσεις μας να είναι ισχυρές. Το κακό πρέπει να σταματήσει. Οι Ουκρανοί εδώ στο Ντονμπάς κάνουν αυτό ακριβώς.»

