Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή ότι επισκέφθηκε την πρώτη γραμμή στην ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ, προσθέτοντας ότι η Ρωσία προετοιμάζεται για μια εαρινή επίθεση εκεί.

Дружківка. На пункті управління 3-го батальйону 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу поспілкувалися з нашими захисниками про оборону Костянтинівки, дії ворога, забезпечення потреб бригади. Всі питання опрацюємо.



March 6, 2026

«Σήμερα, επισκεπτόμαστε την περιοχή του Ντονέτσκ, τη γη μας και τους πολεμιστές μας», δήλωσε ο Ζελένσκι στην εφαρμογή Telegram και στο Χ, δημοσιεύοντας ένα βίντεο από την πόλη Ντρούζκιβκα.

«Είναι σημαντικό οι θέσεις μας να είναι ισχυρές. Το κακό πρέπει να σταματήσει. Οι Ουκρανοί εδώ στο Ντονμπάς κάνουν αυτό ακριβώς.»

Today, we are visiting the Donetsk region, our land, and our warriors. The 28th Brigade, the 100th and 24th Separate Mechanized Brigades, and the 36th Marine Brigade. I want to thank all of you—everyone who is defending our state! Druzhkivka, Kramatorsk, Slovyansk, and our other… pic.twitter.com/rMxZzJ67yn — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 6, 2026

Druzhkivka. At the command post of the 3rd Battalion of the 28th Separate Mechanized Brigade named after the Knights of the Winter Campaign. We spoke with our defenders about the defense of Kostiantynivka, the enemy’s actions, and the brigade’s supply needs. All issues will be… pic.twitter.com/PoOCyEucEe — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 6, 2026

