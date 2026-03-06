Βίντεο-ντοκουμέντο από το πιλοτήριο ισραηλινού F-16 που πετά πάνω από το Ιράν

Ο Ισραηλινός στρατός (IDF) έδωσε σήμερα στο φως της δημοσιότητας ένα νέο συγκλονιστικό βίντεο, όπου φαίνεται ένας πιλότος ενός F-16 μέσα από το πιλοτήριο, ενώ πετά πάνω από τον εναέριο χώρο του Ιράν.

«Οι πιλότοι του IDF πετάμε σε σχηματισμό στον ουρανό της Τεχεράνης, προκειμένου να χτυπήσουμε στόχους ιστορικής σημασίας» αναφέρει ο πιλότος του αεροσκάφους και συνεχίζει:

«Είμαστε σε μια αποστολή που στόχος της είναι να εξοντώσουμε μια υπαρξιακή απειλή για τη χώρα μας. Θα φτάσουμε παντού, σε κάθε εχθρό, για τη χώρα μας και την ασφάλεια των οικογενειών μας. Θα συνεχίσουμε να πολεμάμε για όσο χρειαστεί, και νιώθουμε συνεχώς την υποστήριξή σας».

