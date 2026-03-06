«Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Αβραάμ Λίνκολν δεν επλήγη από ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη», δήλωσε σήμερα Αμερικανός αξιωματούχος, διαψεύδοντας τις πληροφορίες της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης σύμφωνα με τις οποίες το Αβραάμ Λίνκολν επλήγη από μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Οι πληροφορίες αυτές είναι ψευδείς», σημείωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε χθες Πέμπτη ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη των Φρουρών της Επανάστασης, του ιρανικού ιδεολογικού στρατού, έπληξαν το αεροπλανοφόρο Αβραάμ Λίνκολν που βρίσκεται στην περιοχή του Κόλπου. Η ιρανική τηλεόραση δεν έδωσε άλλη διευκρίνιση.

Τη Δευτέρα, οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν δηλώσει ότι έπληξαν το αεροπλανοφόρο με τέσσερις ιρανικούς πυραύλους. Είναι «ψέμα», είχε απαντήσει η στρατιωτική διοίκηση των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή (Centcom).

