Αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ του τηλεοπτικού δικτύου Al Jazeera και της Παλαιστινιακής Αρχής σχετικά με τη δημοσιογραφική κάλυψη των συγκρούσεων των τελευταίων εβδομάδων μεταξύ των παλαιστινιακών δυνάμεων ασφαλείας και μαχητών στην κατεχόμενη πόλη Τζενίν στη Δυτική Όχθη.

Τις τελευταίες δυο εβδομάδες στην Τζενίν, στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης, ξεσπούν μάχες ανάμεσα σε μέλη παλαιστινιακών ένοπλων οργανώσεων και των δυνάμεων ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής (ΠΑ), η οποία ασκεί περιορισμένη εξουσία στην περιοχή. Η Τζενίν κι ο καταυλισμός προσφύγων στα όριά της αποτελούν οχυρό παλαιστινιακών ένοπλων οργανώσεων, που δηλώνουν ότι είναι πιο αποτελεσματικές στον αγώνα εναντίον του Ισραήλ από την Παλαιστινιακή Αρχή.

Η Φάταχ, η παλαιστινιακή παράταξη που ελέγχει την Παλαιστινιακή Αρχή, καταδίκασε το καταριανό δίκτυο, το οποίο καλύπτει με εκτενή δημοσιεύματα τις συγκρούσεις στη Τζενίν, με την ΠΑ να δηλώνει ότι το Al Jazeera σπέρνει διχασμό στην «αραβική μας πατρίδα γενικά και στην Παλαιστίνη ειδικότερα». Ενθάρρυνε τους Παλαιστίνιους να μην συνεργάζονται με το δίκτυο.

Το Ισραήλ έκλεισε τα γραφεία του Al Jazeera στο έδαφός του τον Μάιο απαγορεύοντας τη λειτουργία του, λέγοντας ότι το εν λόγω δίκτυο συνιστά απειλή για την εθνική ασφάλεια. Τον Σεπτέμβριο διέταξε να κλείσει για 45 ημέρες το γραφείο του δικτύου στη Ραμάλα μετά την εκτίμηση των μυστικών υπηρεσιών ότι οι εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνταν για την υποστήριξη τρομοκρατικών δραστηριοτήτων.

«Το Al Jazeera διατήρησε με επιτυχία τον επαγγελματισμό του σε όλη την κάλυψη των γεγονότων που εκτυλίσσονται στην Τζενίν», ανακοίνωσε σήμερα το δίκτυο.

Δυνάμεις της Παλαιστινιακής Αρχής, η οποία ασκεί περιορισμένη αυτοδιοίκηση στη Δυτική Όχθη, μετακινήθηκαν στην Τζενίν στις αρχές Δεκεμβρίου, συγκρουόμενοι καθημερινά με μαχητές της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ, που υποστηρίζονται από το Ιράν.

Η αντιπαράθεση έχει πυροδοτήσει θυμό και στις δύο πλευρές, βαθαίνοντας τις διαιρέσεις που υπάρχουν εδώ και καιρό μεταξύ των παλαιστινιακών παρατάξεων και των υποστηρικτών τους.

Το Al Jazeera τόνισε ότι οι εκπομπές του παρουσιάζουν με δίκαιο τρόπο τις απόψεις και των δύο πλευρών.

«Οι φωνές τόσο της παλαιστινιακής αντίστασης όσο και του εκπροσώπου των παλαιστινιακών δυνάμεων ασφαλείας προβάλλονταν πάντα στις οθόνες του Al Jazeera», υπογράμμισε το καταριανό δίκτυο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

