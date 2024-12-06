Ανταλλαγές σφοδρών πυρών μεταξύ Παλαιστινίων στην Τζενίν μετά την αρπαγή οχημάτων της Παλαιστινιακής Αρχής

Ανταλλαγές πυρών με αυτόματα όπλα καταγράφτηκαν χθες Πέμπτη το βράδυ ανάμεσα σε μέλη ενόπλων οργανώσεων και των δυνάμεων ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής στην Τζενίν, έπειτα από την αρπαγή οχημάτων της Αρχής, μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται επιτόπου.

Οι ανταλλαγές πυρών, που ήταν σφοδρά περί τις 21:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ξέσπασαν αφού μέλη των δυνάμεων ασφαλείας πήραν θέσεις γύρω από τον καταυλισμό προσφύγων, προπύργιο παρατάξεων που διεξάγουν ένοπλο αγώνα εναντίον του Ισραήλ, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο αυτόν.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι οι παλαιστινιακές δυνάμεις ασφαλείας έστησαν οδοφράγματα γύρω από τον καταυλισμό προσφύγων.

Από χθες το πρωί στην Τζενίν, πόλη στα όρια της οποίας εκτείνεται καταυλισμός προσφύγων, επικρατούσε πυρετώδης κατάσταση, αφού ομάδα ενόπλων άρπαξε δυο οχήματα της Παλαιστινιακής Αρχής κι έκανε παρέλαση κραδαίνοντας όπλα σε δρόμους στον καταυλισμό, ανεμίζοντας λάβαρα του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

Σε ανακοίνωσή του ο στρατηγός Ανουάρ Ρατζάμπ, εκπρόσωπος των παλαιστινιακών δυνάμεων ασφαλείας, κατηγόρησε «ομάδα παράνομων» ότι «άνοιξε πυρ εναντίον της έδρας των δυνάμεων ασφαλείας» και «μπόρεσε να κλέψει δυο οχήματα».

Πρόσθεσε πως «οι υπηρεσίες ασφαλείας θα ανακτήσουν τα οχήματα και θα φροντίσουν να λογοδοτήσουν όλοι όσοι διέπραξαν αυτή την ενέργεια».

Τα βίαια επεισόδια ανάμεσα σε παλαιστινιακές ένοπλες οργανώσεις και τον ισραηλινό στρατό ήταν συχνά στη Δυτική Όχθη —παλαιστινιακή περιοχή υπό κατοχή του Ισραήλ από το 1967— ήδη πριν από το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου 2023, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας.

Αυξήθηκαν εκρηκτικά έκτοτε. Ο καταυλισμός προσφύγων της Τζενίν, όπως και άλλοι στην περιοχή, μπήκε στο στόχαστρο ευρείας κλίμακας ισραηλινής επιχείρησης το καλοκαίρι, με δεκάδες νεκρούς σε σκληρές μάχες.

Οι συλλήψεις τις τελευταίες ημέρες από τις παλαιστινιακές δυνάμεις ασφαλείας αρκετών παλαιστίνιων ακτιβιστών, που επιβεβαιώθηκαν από τον στρατηγό Ρατζάμπ, φαίνεται πως πυροδότησαν τη χθεσινή ένταση.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον καταυλισμό της Τζενίν, ο Μαχμούντ Αμπού Ταλάλ, εκπρόσωπος συντονιστικού οργάνου των ενόπλων παρατάξεων, κατηγόρησε την Παλαιστινιακή Αρχή πως «εγκατέλειψε τον λαό της τη στιγμή που οι συνήθες είναι οι πιο δύσκολες».

Απορρίπτοντας τον χαρακτηρισμό παράνομοι, κατηγόρησε ακόμη την Παλαιστινιακή Αρχή πως «διεξάγει επιχειρήσεις για να αποδυναμώσει αυτούς που προστατεύουν τον (παλαιστινιακό) λαό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

