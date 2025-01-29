Ένα επιβατικό αεροπλάνο του ρωσικού αερομεταφορέα Pobeda προσγειώθηκε με ασφάλεια σε αεροδρόμιο της πόλης Αστραχάν, στη νότια Ρωσία, μετά το σήμα κινδύνου που εξέπεμψε καθώς πετούσε πάνω από την Κασπία Θάλασσα, μετέδωσαν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων Interfax και TASS.

Οι πιλότοι του Boeing 737 εξέπεμψαν σήμα κινδύνου λόγω ενεργοποίησης του συστήματος ανίχνευσης πυρκαγιάς στον χώρο αποσκευών του αεροσκάφους.

Το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της Αστραχάν, μετέδωσε το Interfax, επικαλούμενο τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Κανείς από τους επιβάτες και κανένα από τα μέλη του πληρώματος δεν τραυματίστηκε, σύμφωνα με τα ρωσικά μμε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

