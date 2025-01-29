Συρία: Η Δαμασκός ζήτησε από τη Ρωσία «να διορθώσει τα λάθη του παρελθόντος»

Οι νέες συριακές Aρχές ζήτησαν από τη Ρωσία «να διορθώσει τα λάθη του παρελθόντος», στη συνάντηση που είχε σήμερα ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Μιχαήλ Μπογκντάνοφ με τον νέο ηγέτη της χώρας Άχμαντ αλ Σάρα και τον υπουργό Εξωτερικών Ασάντ αλ Σαϊμπάνι.

Η Μόσχα επιθυμεί να διατηρήσει τις δύο σημαντικές στρατιωτικές βάσεις της στη Συρία, παρά τη φυγή του Μπασάρ αλ Άσαντ από τη χώρα και την ανάληψη της εξουσίας από έναν συνασπισμό ενόπλων οργανώσεων, με επικεφαλής την τζιχαντιστική οργάνωση Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν «σε κεντρικά ζητήματα, όπως τον σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας» ανέφερε η νέα κυβέρνηση στην ανακοίνωσή της. Συζητήθηκε επίσης η εφαρμογή «μηχανισμών δικαστικής μετάβασης» προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη «στα θύματα του βάναυσου πολέμου που διεξήγαγε το καθεστώς Άσαντ».

«Για την αποκατάσταση των σχέσεων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα λάθη του παρελθόντος, ο σεβασμός της βούλησης του συριακού λαού και η εξυπηρέτηση των συμφερόντων του», πρόσθεσε.

Σχολιάζοντας την επίσκεψη της ρωσικής αντιπροσωπείας, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ έκανε λόγο για «ένα σημαντικό ταξίδι», προσθέτοντας ότι είναι αναγκαίο «να διατηρήουμε έναν μόνιμο διάλογο μς τις συριακές αρχές». Όταν ρωτήθηκε για τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Δαμασκός ζήτησε την έκδοση του Μπασάρ αλ Άσαντ, ο οποίος έχει καταφύγει στη Ρωσία με την οικογένειά του, ο Πεσκόφ απέφυγε να σχολιάσει.

«Η συνάντηση στο σύνολό της πήγε καλά», διαβεβαίωσε από την πλευρά του ο Μπογκντάνοφ, ο οποίος συνοδευόταν από τον ειδικό απεσταλμένο του Ρώσου προέδρου για τη Συρία, Αλεξάντρ Λαβρέντιεφ. Πρόσθεσε ότι η Ρωσία είναι «έτοιμη να συμβάλει στη σταθεροποίηση της κατάστασης».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

