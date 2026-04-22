Αντιδράσεις στην Τουρκία για τις δηλώσεις φον ντερ Λάιεν

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen προκάλεσε έντονες αντιδράσεις με δηλώσεις της που συνδέουν την Τουρκία με τη Ρωσία και την Κίνα, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Αμβούργο για την διεύρυνση της ΕΕ.

Ο εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία και ο Επίτροπος Νάτσο Σάνσεθ Αμόρ καταδίκασαν τις δηλώσεις, χαρακτηρίζοντας τις ως γεωπολιτικά λανθασμένες και ασύμβατες με την επιδίωξη ισχυρότερης συνεργασίας σε θέματα ασφάλειας και άμυνας.

Η Κομισιόν, μέσω εκπροσώπου της, διευκρίνισε ότι η αναφορά στην Τουρκία αφορούσε την αναγνώριση της γεωπολιτικής της επιρροής και των φιλοδοξιών της στα Δυτικά Βαλκάνια, χωρίς να προορίζεται σύγκριση με άλλες χώρες.

Έντονες αντιδράσεις και ενόχληση προκαλούν οι δηλώσεις της φον ντερ Λάιεν για την Τουρκία. Αιχμές από ευρωβουλευτές και διευκρινίσεις από την Κομισιόν.Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη



Μιλώντας τη Δευτέρα σε εκδήλωση για την 80ή επέτειο της εφημερίδας Die Zeit στο Αμβούργο, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποστήριξε τη διεύρυνση της ΕΕ, δηλώνοντας ότι «πρέπει να πετύχουμε στην ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής ηπείρου, ώστε να μην επηρεάζεται από τη Ρωσία, την Τουρκία ή την Κίνα». Η δήλωση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του εισηγητή του ΕΚ για την Τουρκία, ο οποίος καταδίκασε τις δηλώσεις της φον ντερ Λάιεν που συνδέουν την Τουρκία με τη Ρωσία και την Κίνα. «Αυτό είναι εντελώς ασυμβίβαστο», είπε, «με τα επαναλαμβανόμενα μηνύματα για ισχυρότερη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, αποτελεί μια γεωπολιτικά λανθασμένη ανάλυση», δήλωσε ο επίτροπος Νάτσο Σάνσεθ Αμόρ στο Χ. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προσπάθησε αδέξια να ανασκευάσει τις δηλώσεις.

Πηγή: Deutsche Welle

«Η αναφορά της Τουρκίας ήταν μια αναγνώριση της γεωπολιτικής της επιρροής, του μεγέθους και των φιλοδοξιών της, κυρίως στα Δυτικά Βαλκάνια, και δεν προοριζόταν για σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη χώρα», δήλωσε ο εκπρόσωπος στο πρακτορείο Anadolu (AA).Εκνευρισμός στην Τουρκία για τις δηλώσεις της φον ντερ Λάιεν«Η Τουρκία», είπε, «είναι αναμφισβήτητα ένας σημαντικός εταίρος στην περιοχή, τόσο οικονομικά όσο και πολιτικά, μεταξύ άλλων σε στρατηγικούς τομείς όπως η Ατζέντα Συνδεσιμότητας, με τον Διακασπιακό Μεσαίο Διάδρομο, όπου η Τουρκία αποτελεί βασικό πόλο έλξης στην περιοχή, και στη διαχείριση της μετανάστευσης, όπου αποτελεί μακροχρόνιο εταίρο», δήλωσε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι «η Τουρκία είναι επίσης ένας σημαντικός σύμμαχος του ΝΑΤΟ και χώρα υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ και, ως εκ τούτου, ένας βασικός συνομιλητής».Παρά τον εκνευρισμό της Άγκυρας για τις δηλώσεις της φον ντερ Λάιεν, Τούρκοι αναλυτές θεωρούν ότι η Τουρκία μπορεί να μην αντιδράσει σκληρά λόγω του κινδύνου να αποκλειστεί από την ευρωπαϊκή αγορά και εξαιτίας της πρωτοβουλίας Made in Europe.Πάντως, η προσοχή της Άγκυρας είναι αυτή τη στιγμή στραμμένη στην επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στην τουρκική πρωτεύουσα, ο οποίος έχει επαφές με την τουρκική ηγεσία ενόψει της κρίσιμης Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας στις 7-8 Ιουλίου. Ο Μαρκ Ρούτε θα έχει σήμερα συνάντηση με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, σε μια προσπάθεια ενότητας, αλληλεγγύης και συνεργασίας, που ωστόσο φαίνεται ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της αντιπαλότητας των ευρωπαϊκών χωρών με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

