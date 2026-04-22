Η επιθετική εκστρατεία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για απέλαση μεταναστών θα μπορούσε να επηρεάσει το Ρεπουμπλικανικό του Κόμμα στις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο τον Νοέμβριο, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos.

Το 52% των Αμερικανών στη εξαήμερη δημοσκόπηση που ολοκληρώθηκε προχθές, Δευτέρα, δήλωσε ότι είναι λιγότερο πιθανόν να στηρίξει έναν υποψήφιο που τάσσεται υπέρ της προσέγγισης του Τραμπ στις απελάσεις, σημαντικά υψηλότερο ποσοστό από το 42% που δήλωσε ότι είναι πιθανότερο να στηρίξει έναν τέτοιο υποψήφιο.

Το μειονέκτημα για τους συμμάχους του Τραμπ αποτυπώνεται πιο έντονα μεταξύ ανθρώπων που δεν ταυτίζονται με κανένα μεγάλο πολιτικό κόμμα, με το 57% των ανεξάρτητων να δηλώνει ότι προτιμά υποψήφιο που αντιτίθεται στις απελάσεις του Τραμπ και το 32% να δηλώνει ότι προτιμά υποψηφίους που στηρίζουν τον Τραμπ στο θέμα αυτό.

Οι Ρεπουμπλικάνοι μπορεί να έχουν μπροστά τους μια δύσκολη μάχη για να υπερασπιστούν την πλειοψηφία τους και στα δύο σώματα του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, με τον κόμμα να υφίσταται ήδη πιέσεις λόγω της αύξησης των τιμών της βενζίνης εξαιτίας του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου με το Ιράν.

Οι Ρεπουμπλικανοί βουλευτές έχουν σχεδόν καθολικά στηρίξει τη σκληρή προσέγγιση του Τραμπ στη μετανάστευση, κάτι που αποτυπώνει την αυξανόμενη κυριαρχία του προέδρου στο κόμμα από τότε που κέρδισε τις εκλογές του 2024 με τη δέσμευση να καταστείλει την παράτυπη μετανάστευση.

Αρχικά, τη μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ την στήριζε ένα σχετικά ευρύ κομμάτι της Αμερικής, με το 50% της χώρας να εγκρίνει την επίδοσή του στο θέμα σε δημοσκοπήσεις Reuters/Ipsos κατά τις εβδομάδες μετά την ορκωμοσία του τον Ιανουάριο του 2025.

Ωστόσο, ύστερα από ένα και πλέον χρόνο επιθετικών μέτρων επιβολής μόνο το 40% των ερωτηθέντων στην τελευταία δημοσκόπηση ενέκρινε την επίδοση του Τραμπ στο θέμα.

Η δημοσκόπηση, που διενεργήθηκε διαδικτυακά, συγκέντρωσε απαντήσεις από 4.557 Αμερικανούς, ενήλικες, σε όλη τη χώρα, με περιθώριο στατιστικού λάθους 2 ποσοστιαίων μονάδων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

