Μια συμβολική κίνηση, επικοινωνικά και στρατιωτικά, έκανε το Ιράν παρουσιάζοντας το βράδυ της Τρίτης αυτό που χαρακτήρισε ως βαλλιστικό πύραυλο κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης υπέρ του καθεστώτος στην πλατεία Ενγκελάμπ - ή πλατεία Επανάστασης- της Τεχεράνης, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

The IRGC displayed a Khorramshahr 4 ballistic missile labeled with Qatar's RasGas facility as a target during a nighttime military parade in Tehran's Revolution Square.



Iran's Khorramshahr 4 Missile showcased during patriotic rallies held at Enghelab Square in Tehran.



Πλάνα από τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα του Ιράν, IRIB, δείχνουν πλήθος να συγκεντρώνεται στην πλατεία, στην καρδιά της πρωτεύουσας, την ώρα που η εκεχειρία των δύο εβδομάδων επρόκειτο να εκπνεύσει. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τελικά παρέτεινε την εκεχειρία με το Ιράν το βράδυ της Τρίτης.

Εικόνες δείχνουν ανθρώπους να κυματίζουν σημαίες δίπλα σε αυτό που το Ιράν χαρακτήρισε ως τον βαλλιστικό πύραυλο μέσου βεληνεκούς Khorramshahr 4, όπως μεταδίδει το CNN.

Ιρανικοί πύραυλοι παρουσιάστηκαν επίσης σε συγκεντρώσεις σε άλλες πόλεις την Τρίτη, όπως έδειξαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η επίδειξη αυτή πραγματοποιήθηκε καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ έδειχναν να οδηγούνται σε τέλμα την Τετάρτη, ενώ την ίδια στιγμή διοικητής της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης απείλησε τις πετρελαιοπαραγωγικές εγκαταστάσεις γειτονικών χωρών του Κόλπου που βοηθούν τους εχθρούς του Ιράν.

Η Τετάρτη σηματοδοτεί επίσης την επέτειο από την ίδρυση του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC). Σε ανακοίνωσή του, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ανέφερε ότι βρίσκεται «στο αποκορύφωμα της ετοιμότητας» και ότι «θα καταφέρει συντριπτικά και αδιανόητα πλήγματα στις εναπομείναντες δυνάμεις του εχθρού στην περιοχή», σύμφωνα με το κρατικό ιρανικό δίκτυο Press TV.

