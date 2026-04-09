Τεχεράνη: Το Στενό του Ορμούζ θα ανοίξει ξανά όταν οι ΗΠΑ σταματήσουν την «επιθετικότητα»

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Σαΐντ Χατιμπζαντέχ δήλωσε στο BBC ότι η Τεχεράνη θα «εξασφαλίσει την ασφαλή διέλευση» μέσω του Στενού του Ορμούζ – το οποίο, όπως ανέφερε, ήταν «ανοιχτό για χιλιετίες» μέχρι την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η επαναλειτουργία του θα πραγματοποιηθεί μόνο «αφού οι ΗΠΑ σταματήσουν την επιθετικότητα», αναφερόμενος στις πολύνεκρες επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου.

Ο Χατιμπζαντέχ σημείωσε ότι το Ιράν θα τηρήσει τις «διεθνείς νόρμες και το διεθνές δίκαιο» – ωστόσο, επισημαίνει ότι το Στενό δεν βρίσκεται σε διεθνή ύδατα και ότι η ασφαλής διέλευση εξαρτάται από «την καλή θέληση του Ιράν και του Ομάν».

Ερωτώμενος για το η ασφαλής διέλευση σημαίνει ότι το Ιράν δεν θα επιβάλλει τέλη σε κάθε πλοίο και δεν θα απειλεί να το χτυπήσει, ο αναπληρωτής ΥΠΕΞ απάντησε πως «το Ιράν επιθυμεί το Στενό να είναι ‘’ειρηνικό’’, αλλά η ασφαλής διέλευση είναι αμοιβαία» και πως δεν θα δεχτεί ο Κόλπος να «χρησιμοποιείται καταχρηστικά από πολεμικά πλοία».

Πηγή: skai.gr

