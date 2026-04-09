Τεχεράνη: Το Στενό του Ορμούζ θα ανοίξει ξανά όταν οι ΗΠΑ σταματήσουν την «επιθετικότητα»

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Σαΐντ Χατιμπζαντέχ δήλωσε στο BBC ότι η Τεχεράνη θα «εξασφαλίσει την ασφαλή διέλευση» μέσω του Στενού του Ορμούζ – το οποίο, όπως ανέφερε, ήταν «ανοιχτό για χιλιετίες» μέχρι την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.
Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η επαναλειτουργία του θα πραγματοποιηθεί μόνο «αφού οι ΗΠΑ σταματήσουν την επιθετικότητα», αναφερόμενος στις πολύνεκρες επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου.
Ο Χατιμπζαντέχ σημείωσε ότι το Ιράν θα τηρήσει τις «διεθνείς νόρμες και το διεθνές δίκαιο» – ωστόσο, επισημαίνει ότι το Στενό δεν βρίσκεται σε διεθνή ύδατα και ότι η ασφαλής διέλευση εξαρτάται από «την καλή θέληση του Ιράν και του Ομάν».
Ερωτώμενος για το η ασφαλής διέλευση σημαίνει ότι το Ιράν δεν θα επιβάλλει τέλη σε κάθε πλοίο και δεν θα απειλεί να το χτυπήσει, ο αναπληρωτής ΥΠΕΞ απάντησε πως «το Ιράν επιθυμεί το Στενό να είναι ‘’ειρηνικό’’, αλλά η ασφαλής διέλευση είναι αμοιβαία» και πως δεν θα δεχτεί ο Κόλπος να «χρησιμοποιείται καταχρηστικά από πολεμικά πλοία».
Διαβάστε εδώ όλες τιε εξελίξεις για τη Μέση Ανατολή.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.