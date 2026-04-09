Ρωσία: Σύλληψη δημοσιογράφου για προδοσία

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι δημοσιογράφος που είχε εργασθεί για το Radio Free Europe έχει συλληφθεί στην πόλη Τσίτα για προδοσία, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η FSB ανέφερε πως ο άνδρας, το όνομα του οποίου δεν ανακοινώθηκε, κατηγορήθηκε για προδοσία λόγω συνεργασίας με την ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών SBU. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από το Κίεβο.

Η FSB ανέφερε πως ο άνδρας διαβίβασε στην SBU πληροφορίες μέσω της υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

