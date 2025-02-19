Εντείνονται οι ανησυχίας για την υγεία του Πάπα Φραγκίσκου μετά και την ανακοίνωση του Βατικανού ότι οι εξετάσεις αποκάλυψαν πνευμονία και στους δύο πνεύμονες.

Ο Πάπας Φραγκίσκος παρουσιάζει τα πρώτα σημάδια πνευμονίας, ανέφερε την Τρίτη το Βατικανό, σηματοδοτώντας μια πιθανώς μακρά παραμονή.

Μια αξονική τομογραφία στο νοσοκομείο Gemelli της Ρώμης, όπου ο Πάπας υποβάλλεται σε θεραπεία από την Παρασκευή, αποκάλυψε «την έναρξη πνευμονίας και στους δύο πνεύμονες», ανέφερε το Βατικανό. Νωρίτερα είχε ανακοινώσει την ακύρωση των δραστηριοτήτων του Πάπα Φραγκίσκου μέχρι και το επόμενο Σαββατοκύριακο.

Ο Πάπας εισήχθη στο νοσοκομείο αφού πάλευε για περισσότερο από μία εβδομάδα με μια βρογχίτιδα, μια φλεγμονή των αεραγωγών που μεταφέρουν αέρα στους πνεύμονες. Η ανακοίνωση της Τρίτης υποδηλώνει ότι η λοίμωξη έχει εξαπλωθεί στις κυψελίδες των πνευμόνων, μια κατάσταση που μπορεί να γίνει σοβαρή και επικίνδυνη, ειδικά για ηλικιωμένους ανθρώπους.

Το Βατικανό ανέφερε ότι ένας συνδυασμός παθογόνων καθιστά τη θεραπεία του Πάπα «περίπλοκη». «Παρ' όλα αυτά, ο Πάπας Φραγκίσκος είναι ευδιάθετος», ανέφερε η ανακοίνωση.

Πριν από την εισαγωγή του στο νοσοκομείο, ο Πάπας, που έχει ιστορικό πνευμονικών προβλημάτων, είχε διατηρήσει ένα φορτωμένο πρόγραμμα ακροάσεων και Θείων Λειτουργιών τις τελευταίες εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων εμφανίσεων σε ψυχρό καιρό, παρά το γεγονός ότι είχε αναφέρει πως είχε βαρύ κρυολόγημα και δυσκολία στην αναπνοή. Σε περισσότερες από μία περιπτώσεις, ζήτησε από τους βοηθούς του να ολοκληρώσουν τις ομιλίες του αντί για εκείνον.

Τη Δευτέρα, το Βατικανό ανέφερε ότι οι διαγνωστικές εξετάσεις αποκάλυψαν μια «πολυμικροβιακή λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος», γεγονός που οδήγησε σε αλλαγή των θεραπειών του Πάπα για δεύτερη φορά από το Σάββατο. Η ανακοίνωση δεν προσδιόρισε ποιοι ιοί, βακτήρια ή άλλα παθογόνα είχαν ανιχνευθεί, μιλώντας μόνο για «μια περίπλοκη κλινική εικόνα».

Ο Πάπας Φραγκίσκος είχε αναφέρει στο παρελθόν ότι είναι δύσκολος ασθενής, καθώς αντιστέκεται στις συμβουλές των γιατρών. Το 2025 είναι έτος ιωβηλαίου, μια γιορτή που πραγματοποιείται κάθε 25 χρόνια και αναμένεται να προσελκύσει εκατομμύρια προσκυνητές στη Ρώμη. Το πρόγραμμα του Πάπα, το οποίο έχει διακοπεί προς το παρόν, είναι γεμάτο με ακροάσεις, Θείες Λειτουργίες και άλλες ειδικές εκδηλώσεις. Οι γιατροί του Πάπα του έχουν συνταγογραφήσει απόλυτη ξεκούραση, ανέφεραν το Σαββατοκύριακο αξιωματούχοι του Βατικανού.

Ο Πάπας, ο οποίος είχε αφαιρέσει μέρος του δεξιού του πνεύμονα όταν ήταν νέος, είναι όλο και πιο επιρρεπής σε αναπνευστικές λοιμώξεις με την πάροδο της ηλικίας, ειδικά τον χειμώνα. Το 2023 νοσηλεύτηκε με οξεία πνευμονική λοίμωξη, για την οποία αργότερα δήλωσε ότι ήταν πνευμονία.

Εκτός από τις νοσοκομειακές επισκέψεις για πνευμονικές λοιμώξεις, τα τελευταία χρόνια έχει χρειαστεί χειρουργικές επεμβάσεις για πρόβλημα στο παχύ έντερο και κοιλιακή κήλη. Χρησιμοποιεί συχνά αναπηρικό αμαξίδιο λόγω πόνων στα γόνατα και την πλάτη.

«Κάθε φορά που ένας Πάπας αρρωσταίνει, φυσάει πάντα ο άνεμος του κονκλαβίου», έγραψε ο Πάπας Φραγκίσκος για τα προβλήματα υγείας του στη νέα του αυτοβιογραφία, με τίτλο «Ελπίδα», που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα.

Ένα κονκλάβιο, δηλαδή η σύναξη των καρδιναλίων για την εκλογή Πάπα, λαμβάνει χώρα όταν ένας Ποντίφικας πεθαίνει ή, σε σπάνιες περιπτώσεις, παραιτείται. Ο Πάπας Φραγκίσκος, γεννημένος ως Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο, εξελέγη στο τελευταίο κονκλάβιο το 2013, όταν ο προκάτοχός του, Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ', παραιτήθηκε επικαλούμενος την ηλικία και την απώλεια δυνάμεων. Ο Πάπας Φραγκίσκος έγραψε στο νέο του βιβλίο ότι δεν έχει σκεφτεί ποτέ να παραιτηθεί, ακόμα και όταν υποβαλλόταν σε επεμβάσεις.

«Είμαι καλά», είπε ο Πάπας στην αυτοβιογραφία του. «Η πραγματικότητα, πολύ απλά, είναι ότι είμαι γέρος». Η ηγεσία της παγκόσμιας Καθολικής Εκκλησίας, με τα 1,4 δισεκατομμύρια πιστών της, απαιτεί «το μυαλό και την καρδιά, όχι τα πόδια», έγραψε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.