Χωρίς ρεύμα και θέρμανση περιοχές στην Οδησσό μετά από ρωσική επίθεση

Μια «μεγάλη» ζώνη κατοικιών στην Οδησσό της νότιας Ουκρανίας είναι χωρίς θέρμανση και ηλεκτροδότηση σήμερα το πρωί έπειτα από «μαζική» ρωσική επίθεση που προκάλεσε τον τραυματισμό ενός ανθρώπου, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης Γκενάντι Τρουχάνοφ.

«Έπειτα από εχθρική επίθεση, 14 σχολεία, 13 παιδικοί σταθμοί και μια μεγάλη ζώνη κατοικιών (περισσότερες από 500 κατοικίες) είναι τώρα χωρίς ηλεκτρικό και χωρίς θέρμανση», ανακοίνωσε ο Τρουχάνοφ μέσω του Telegram.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι μια κλινική για παιδιά και ένας παιδικός σταθμός υπέστησαν «σοβαρές ζημιές» και πως ένας άνθρωπος «τραυματίσθηκε» και νοσηλεύεται.

Ο Γκενάντι Τρουχάνοφ κάνει λόγο στην ανακοίνωσή του για «μια μαζική επίθεση» της Ρωσίας «σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή», χωρίς να κάνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση αυτού του νυκτερινού πλήγματος.

Ο ρωσικός στρατός σφυροκοπά εδώ και τρία χρόνια ενεργειακές και μη στρατιωτικές υποδομές της Ουκρανίας, ενώ βομβαρδίζει επίσης πόλεις και χωριά της.

Αυτή η νέα ρωσική επίθεση σημειώνεται την επομένη των πρώτων ρωσοαμερικανικών συνομιλιών στη Σαουδική Αραβία, στη διάρκεια των οποίων η Ουάσινγκτον και η Μόσχα συμφώνησαν να διορίσουν διαπραγματευτές για τον πόλεμο, χωρίς τη συμμετοχή Ευρωπαίων ούτε του Κιέβου, το οποίο κατήγγειλε μια τέτοια πρωτοβουλία «για την Ουκρανία και χωρίς την Ουκρανία».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

