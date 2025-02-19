Τουρκική αντιπολίτευση: Ο Ερντογάν πάει να κάνει πραξικόπημα και να αποκλείσει τον επόμενο πρόεδρο - «Μην ξεχνάς πως είσαι θνητός»

Για πραξικόπημα κατηγορεί τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν η αντιπολίτευση της χώρας, σημειώνοντας ότι «πάει να αποκλείσει τον επόμενο πρόεδρο», όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ από την Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης, με την αντιπολίτευση να δίνει το «μήνυμα» ότι ο Ιμάμογλου θα είναι ο επόμενος υποψήφιος πρόεδρος της Τουρκίας.

Ειδικότερα, ο δήμαρχος Κνωσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου δήλωσε προς τον Ερντογάν να μην ξεχνάει ότι είναι θνητός. «Δεν είσαι ιδιοκτήτης του κράτους». Ακόμη, ο Ιμάμογλου δήλωσε ότι «αυτός που κάθεται σε εκείνη την πολυθρόνα νομίζει πως του ανήκει το κράτος. Λες και είναι ο ιδιοκτήτης των οργανισμών, του χρήματος, των ιδρυμάτων. Άσε στην άκρη αυτά που σκέφτεσαι πως «θα καταπιέσω τη βούληση του λαού, θα την εμποδίσω». Μην ξεχνάς πως το κράτος είναι αιώνιο, ο άνθρωπος είναι θνητός. Μην ξεχνάς πως είσαι θνητός». «Το όνομα του προσώπου που προσπαθεί να με βγάλει εκτός πολιτικής είναι σαφές. Εγώ, που προσπάθησαν πέντε φορές να με αποκλείσουν από την πολιτική, δηλώνω ότι πίσω από όλα κρύβεται ο κ. Πρόεδρος. Απειλεί τους ανθρώπους, τους καλλιτέχνες, τους επιχειρηματίες, τους πολιτικούς. Θέλει να μην μιλάει κανείς», σημείωσε.

Υπενθυμίζεται ότι ποινή φυλάκισης από δύο έως τέσσερα χρόνια και αποκλεισμό από την ενεργό πολιτική ζητεί για τον δήμαρχο Κωνσταντινουπόλεως Εκρέμ Iμάμογλου η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης. Ο κ. Ιμάμογλου κατηγορείται για το αδίκημα της «απόπειρας επηρεασμού δικαστικού λειτουργού, πραγματογνώμονα ή μάρτυρα». Η δίκη θα γίνει στις 11 Απριλίου. Για το αδίκημα αυτό οι δικαστικές αρχές της Πόλης ζητούν κάθειρξη έως και τεσσάρων ετών μαζί με στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι. Στο πλαίσιο του ιδίου κατηγορητηρίου η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ζητεί επίσης ποινή φυλάκισης από έξι έως 14 χρόνια για τους δημοσιογράφους του τηλεοπτικού δικτύου Ηalk TV, Μπαρίς Πεχλιβάν και Κιουρσάντ Ογιούζ, καθώς και φυλάκιση από τέσσερα έως εννέα έτη για τον διευθυντή του δικτύου Σουάτ Τοκτάς, την παρουσιάστρια Σεντά Σελέκ και τον διευθυντή σύνταξης Σερχάν Ασκέρ.

Στο μεταξύ, ο Οζγκιούρ Οζέλ, πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, δήλωσε ότι «στεκόμαστε όρθιοι απέναντι σε αυτούς που προσπαθούν να αποκλείσουν με πραξικόπημα τον επόμενο πρόεδρο της Τουρκίας, Εμείς δεν θα παραδοθούμε σε αυτό το πραξικόπημα».

Δημοσκόπηση

Στο μεταξύ, δημοσκόπηση της αντιπολίτευσης της περασμένης εβδομάδας, δείχνει τον Ιμάμογλου να σαρώνει απέναντι στον Ερντογάν με ποσοστό 57,2% έναντι 42,8% του Τούρκου προέδρου σε περίπτωση εκλογών.

Πηγή: skai.gr

