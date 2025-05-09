Τα κεντρικά γραφεία της Chevron επισκέφθηκαν οι Παπασταύρου και Τσάφος

Τα κεντρικά γραφεία της Chevron στο Χιούστον των ΗΠΑ επισκέφθηκαν χθες ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός, κ. Νίκος Τσάφος, συνοδευόμενοι από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων, κ. Αριστοφάνη Στεφάτο.

Η επίσκεψη της ελληνικής αντιπροσωπείας εντάσσεται στην προσπάθεια της ελληνικής Κυβέρνησης να αναπτύξει τον τομέα των υδρογονανθράκων. Την ελληνική αποστολή υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος της Chevron International Exploration and Production, κ. Clay Neff, και η Αντιπρόεδρος, κυρία Liz Schwarze.

Κατά την άφιξή του στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, ο κ. Παπασταύρου προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Είμαστε χαρούμενοι που βρισκόμαστε στα γραφεία της Chevron, μετά το ενδιαφέρον που εξέφρασε η εταιρεία για την εξερεύνηση υδρογονανθράκων στην Ελλάδα. Η παρουσία μου εδώ με μία υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία καταδεικνύει τη δέσμευση και την αποφασιστικότητά μας να εξερευνήσουμε τους φυσικούς πόρους της Ελλάδας προς όφελος όλων των Ελλήνων πολιτών. Και υπογραμμίζει την πρόθεσή μας να προχωρήσουμε τη διαδικασία του διεθνούς διαγωνισμού όσο ταχύτερα γίνεται».

Μετά το πέρας της συνάντησης, η αντιπροσωπεία περιηγήθηκε στο υπερσύγχρονο κέντρο ασφάλειας, όπου καταγράφονται σε πραγματικό χρόνο οι γεωτρήσεις της Chevron διεθνώς.

Σήμερα, η ελληνική αντιπροσωπεία θα πραγματοποιήσει διαδοχικές επισκέψεις στην ExxonMobil και την Cheniere Energy.

