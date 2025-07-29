Ισραηλινός ΥΠΕΞ: Κυκλοφορούν ψέματα για τον λιμό στη Γάζα - Η Χαμάς κλέβει τη βοήθεια

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ δήλωσε την Τρίτη ότι η κατάσταση στη Γάζα είναι «δύσκολη», αλλά κυκλοφορούν ψέματα για τον λιμό.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε την Κυριακή τη διακοπή των στρατιωτικών επιχειρήσεων για 10 ώρες την ημέρα σε τμήματα της Γάζας και νέους διαδρόμους βοήθειας, την ώρα που η Ιορδανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έκαναν ρίψεις προμηθειών στον θύλακα, όπου εικόνες Παλαιστινίων που υποφέρουν από υποσιτισμό έχουν θορυβήσει τον κόσμο.

Ο Ισραηλινός υπουργός τόνισε ότι η Χαμάς όχι μόνο κλέβει την ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά επωφελείται από αυτήν και χρησιμοποιεί κονδύλια ως οικονομικό πόρο και τη διάρκεια του πολέμου, όπως μεταδίδει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.