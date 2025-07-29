Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι «έλαβε υπ’ όψιν» την δήλωση που έκανε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε θα μειώσει την προθεσμία που έδωσε στη Μόσχα για να καταλήξει σε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία ή θα βρεθεί αντιμέτωπη με κυρώσεις.

Ο Τραμπ έθεσε χθες μια νέα προθεσμία 10-12 ημερών στη Ρωσία για να σημειώσει πρόοδο προς την κατεύθυνση του τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία ή θα αντιμετωπίσει συνέπειες, υπογραμμίζοντας την απογοήτευση του για τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν σε σχέση με τον πόλεμο που διαρκεί πάνω από τρεισήμισι χρόνια.

Το Κρεμλίνο που ρωτήθηκε για τις χθεσινές δηλώσεις του Τραμπ κατά τη διάρκεια ενημέρωσης με δημοσιογράφους, προέβη σε μια σύντομη δήλωση.

«Λάβαμε υπ’ όψιν την χθεσινή δήλωση του προέδρου Τραμπ. Η ειδική στρατιωτική επιχείρηση συνεχίζεται» δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, χρησιμοποιώντας τον όρο που η Μόσχα έχει υιοθετήσει για τον πόλεμο που διεξάγει στην Ουκρανία.

«Παραμένουμε δεσμευμένοι στην ειρηνευτική διαδικασία για να επιλύσουμε την σύγκρουση γύρω από την Ουκρανία και να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα μας στην πορεία αυτής της διευθέτησης».

Ο Τραμπ απείλησε στις 14 Ιουλίου να επιβάλει νέες κυρώσεις στη Ρωσία και τους αγοραστές των προϊόντων της που εξάγει, εντός 50 ημερών, προθεσμία που έληγε στα αρχές Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, χθες κατά τη διάρκεια της επίσκεψης το στη Βρετανία, ανακοίνωσε ότι θα μειώσει αυτήν την προθεσμία, λέγοντας: «Δεν υπάρχει λόγος να περιμένουμε…Απλώς δε βλέπουμε να σημειώνεται καμία πρόοδος».

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει έξι τηλεφωνικές συνομιλίες με τον ηγέτη του Κρεμλίνου από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, δήλωσε επίσης ότι «δεν ενδιαφέρεται και τόσο να μιλήσει άλλο».

Ο Πεσκόφ αρνήθηκε να σχολιάσει αυτή τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

