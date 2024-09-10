Διεκόπη η δίκη σε βάρος του Ντομινίκ Πελικό σε δικαστήριο της Αβινιόν, καθώς ο 71χρονος που έχει παραδεχθεί ότι έβαζε υπνωτικά στο βραδινό φαγητό της συζύγου του και στη συνέχεια τη βίαζε ο ίδιος και άλλοι άνδρες που προσκαλούσε μέσω διαδικτύου παραπονέθηκε για έντονους πόνους.

Σήμερα ήταν προγραμματισμένο να εξεταστεί ο Πελικό στο δικαστήριο του Vaucluse στην Αβινιόν. Μαζί του είναι κατηγορούμενοι άλλοι 51 άνδρες.

Ωστόσο, πριν από την έναρξη της διαδικασίας, ο δικαστής Roger Arata είπε ότι ο Πελικό παραπονέθηκε για πόνους στην κοιλιά και συγκεκριμένα στο έντερο.

«Χθες ελήφθησαν δείγματα για ανάλυση» είπε ο δικαστής. «Το ιατρικό προσωπικό δεν έχει τα αποτελέσματα. Ο κ. Πελικό είναι ακόμα άρρωστος. Θα ενημερώνομαι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας».

Ζητώντας την προσωρινή παύση των διαδικασιών, ο δικαστής ανέφερε ότι εξετάζει «την αναστολή της δίκης που θα διαρκέσει αρκετές ημέρες».

Ο Πελικό δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο χθες, Δευτέρα, αλλά οι δικηγόροι του επέμειναν ότι ήθελε να είναι εκεί.

«Από την αρχή είπε ότι περίμενε τη δίκη. Από την αρχή είπε ότι θα εξηγήσει μόνος του» είπε ένας εκ των συνηγόρων του.

Χθες οι ψυχολόγοι περιέγραψαν τον Πελικό ως Dr Jekyll και Mr Hyde που θεωρούσε τον εαυτό του «καλό σύζυγο» την ημέρα, ενώ νάρκωνε τη σύζυγό του, ώστε να τη βιάσουν άγνωστοι άνδρες τη νύχτα.

Ο 71χρονος συνταξιούχος ηλεκτρολόγος αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως και 20 χρόνια. Ανέφερε στην αστυνομία ότι θεωρούσε τον εαυτό του «καλό σύζυγο» της Ζιζέλ Πελικό, επίσης 71 ετών, με την οποία παντρεύτηκε το 1971 και απέκτησε τρία παιδιά.

Το διαζύγιο του ζευγαριού οριστικοποιήθηκε τον περασμένο μήνα και η Πελικό είναι τώρα μία από τις κύριες μάρτυρες κατηγορίας εναντίον του.

Παρευρέθηκε στο δικαστήριο τις τελευταίες επτά ημέρες της δίκης, μαζί με τα παιδιά της.

Την Παρασκευή, η κόρη του Πελικό περιέγραψε τον πατέρα της ως «ένα από τα μεγαλύτερα σεξουαλικά αρπακτικά» των τελευταίων ετών.

Η Caroline Darian, 46 ετών, είπε ότι τη φωτογράφισε κρυφά γυμνή, μαζί με τις δύο κουνιάδες της.

Πηγή: skai.gr

