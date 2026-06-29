Ο Άντι Μπέρναμ θέλει να δημιουργήσει μια «Ντάουνινγκ Στριτ στο βορρά»

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει ξανά στο Ηνωμένο Βασίλειο καθώς ο Άντι Μπέρναμ ετοιμάζεται για μία από τις σημαντικότερες ομιλίες της πολιτικής του καριέρας.

Ο υποψήφιος –και κατά πάσα πιθανότητα επόμενος– πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου θα πραγματοποιήσει σήμερα την «πρώτη του μεγάλη ηγετική εμφάνιση», όπως σημειώνει το επιτελείο του, για να σκιαγραφήσει τις βασικές κατευθύνσεις ενός δεκαετούς σχεδίου εξουσίας.

Με βάση τις μέχρι τώρα πληροφορίες θα εστιάσει στην αποκέντρωση, μέσω της δημιουργίας μιας «Ντάουνινγκ Στριτ» στο βορρά, αλλά και στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου.

Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στο Μάντσεστερ, πριν ο ίδιος επιβιβαστεί σε τρένο με προορισμό το Λονδίνο.

Μέχρι σήμερα, έχουν γραφτεί πολλά για το πώς θα μπορούσε να είναι μια κυβέρνηση υπό τον Μπέρναμ. Ωστόσο, η πλειονότητα αυτών των αναλύσεων βασιζόταν σε ιδιωτικές συζητήσεις, άρθρα συνεργατών του και μια προσεκτική ανάγνωση της θητείας του στο Μάντσεστερ.

Αν και έχει παραχωρήσει κάποιες συνεντεύξεις το τελευταίο διάστημα και διατηρεί έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν έχει εξηγήσει αναλυτικά τι σκοπεύει να κάνει μόλις αναλάβει τα ηνία του Εργατικού Κόμματος και της χώρας.

Σύμφωνα με στενό του σύμμαχο, «η ατζέντα αυτή προετοιμάζεται εδώ και χρόνια και βασίζεται στη δική του διάγνωση για το τι πηγαίνει λάθος στη χώρα».

Αποκέντρωση και οικονομία στο επίκεντρο

Η ομιλία του πρώην δημάρχου του Μείζονος Μάντσεστερ αναμένεται να είναι πλούσια σε περιεχόμενο. Το κεντρικό μήνυμα που θέλει να περάσει είναι ότι θα λειτουργήσει ως ο απαραίτητος «διακόπτης ασφαλείας» για το Ηνωμένο Βασίλειο, φέρνοντας «ανάπτυξη σε κάθε περιοχή».

Εκείνο, ωστόσο, που ήδη έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον του βρετανικού τύπου είναι η δέσμευσή του για ένα πλάνο δέκα ετών με στόχο την αύξηση του βιοτικού επιπέδου.

Στον πυρήνα αυτού του σχεδίου βρίσκεται η αποκέντρωση. Το στρατόπεδο του Μπέρναμ κάνει λόγο για τη «μεγαλύτερη μεταφορά εξουσίας από το Λονδίνο στη σύγχρονη ιστορία». Πρακτικά, πρόκειται για μια οικονομική στρατηγική μεταφοράς κονδυλίων από τον κεντρικό προϋπολογισμό στους περιφερειακούς δήμους και τις τοπικές αρχές.

Ο Μπέρναμ επιθυμεί επίσης να δημιουργήσει ένα νέο κέντρο λήψης αποφάσεων (στα πρότυπα της Ντάουνινγκ Στριτ) στο Μάντσεστερ. Αυτό το νέο γραφείο θα αναλάβει να τρέξει την ατζέντα της αποκέντρωσης.

Το αίνιγμα του υπουργείου Οικονομικών και ο παράγοντας «Μίλιμπαντ»

Αυτό που σίγουρα δεν θα ακούσουμε σήμερα είναι η επιλογή του για το υπουργείο οικονομικών, θέμα που συζητείται έντονα στο Ηνωμένο Βασίλειο τα τελευταία 24ωρα.

Ο ίδιος φέρεται να μην έχει καταλήξει ακόμα σε ποιον ή ποια θα δοθούν τα κλειδιά του Νο11 της Ντάουνινγκ Στριτ. Ένα από τα φαβορί είναι ο Εντ Μίλιμπαντ, ο νυν υπουργός ενέργειας και πρώην αρχηγός του Εργατικού Κόμματος. Ακόμα και η παραμικρή ένδειξη σήμερα ότι παραμένει το φαβορί, αναμένεται να προκαλέσει τεράστιο θόρυβο στο Γουέστμινστερ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μπέρναμ αναζητά έναν υπουργό με τον οποίο θα έχει απόλυτη πολιτική ταύτιση, ώστε να αποφευχθούν οι γνωστές προστριβές μεταξύ του αριθμού 10 και του αριθμού 11 της Ντάουνινγκ Στριτ.

Για τον λόγο αυτό, θεωρείται κρίσιμο να ξεκαθαρίσει σήμερα το οικονομικό του όραμα, ώστε οι επίδοξοι μνηστήρες του υπουργείου οικονομικών να γνωρίζουν ακριβώς τι θα κληθούν να διαχειριστούν.

Η εφημερίδα Guardian αναφέρει ότι ο Μπέρναμ θα επιμείνει στη δέσμευσή του να τηρήσει τους δημοσιονομικούς κανόνες και τις φορολογικές δεσμεύσεις των Εργατικών.

Στενός συνεργάτης του, μάλιστα, άφησε να εννοηθεί ότι το επίπεδο προσήλωσης σε αυτούς τους κανόνες ίσως μαρτυρά και την επιλογή του για το υπουργείο: «Όσο πιο βαρετή είναι η ομιλία, τόσο πιο πιθανό είναι να γίνει υπουργός οικονομικών ο Εντ (Μίλιμπαντ)», είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

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