Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανακοίνωσε ότι αναβάλλει την ψηφοφορία για την έγκριση των δύο υποψήφιων αντιπροέδρων της νέας Επιτροπής: της Εσθονής Κάγια Κάλας για το αξίωμα του Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ και του Ιταλού Ραφαέλε Φίτο που προορίζεται να αναλάβει το χαρτοφυλάκιο της πολιτικής Συνοχής.

Οι συντονιστές της επιτροπής εσωτερικών υποθέσεων και της επιτροπής περιφερειών αποφάσισαν να αναβάλουν την αξιολόγηση της Κάγια Κάλας και του Ραφαέλε Φίτο, αντιστοίχως, αναφέρει με ανακοίνωσή της στο «Χ», η εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ντελφίν Κολάρ, χωρίς να προσδιορίζει συγκεκριμένη ημερομηνία.

Σήμερα πραγματοποιούνται οι ακροάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, των υπόλοιπων τεσσάρων υποψήφιων αντιπροέδρων: του Γάλλου Στεφάν Σεζουρνέ (Ευημερία και βιομηχανική στρατηγική), της Ισπανίδας Τερέζα Ριμπέιρα (Καθαρή, δίκαιη και ανταγωνιστική μετάβαση), της Φινλανδής Χένα Βιρκούνεν (Τεχνολογία, Ασφάλεια και Δημοκρατία) και της Ρουμάνας Ροχάνα Μινζάτου (Άνθρωποι, Δεξιότητες και Ετοιμότητα).

Σε ό,τι αφορά τον Ιταλό υποψήφιο αντιπρόεδρο, Ραφαέλε Φίτο, ο οποίος προορίζεται να αναλάβει το στρατηγικό χαρτοφυλάκιο της πολιτικής Συνοχής της ΕΕ, κατά την ακρόασή του σήμερα το πρωί, αντιμετώπισε τα πυρά μερίδας ευρωβουλευτών της κεντροαριστεράς (Σοσιαλιστών, Φιλελεύθερων, Πρασίνων και Αριστεράς), διότι η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν του ανέθεσε το αξίωμα του αντιπροέδρου, παρόλο που ανήκει στο ακροδεξιό κόμμα «Αδέλφια της Ιταλίας» της Τζόρτζια Μελόνι.

Όπως σχολιάζουν οι «Πράσινοι» σε ανακοίνωσή τους, ο Ρ. Φίτο έδειξε «έλλειψη δέσμευσης στην Πράσινη Συμφωνία». «Αναμένουμε από κάθε Επίτροπο να υποστηρίξει τις αξίες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ο Ρ. Φίτο έχει αποδείξει επανειλημμένα, μέσω των ακροδεξιών πολιτικών του πεποιθήσεων, ότι δεν υποστηρίζει αυτές τις αξίες», τονίζουν οι Πράσινοι.

Στην εναρκτήρια ομιλία του ο Ραφαέλε Φίτο επέμεινε: «δεν είμαι εδώ για να εκπροσωπήσω ένα πολιτικό κόμμα ή ένα κράτος μέλος, αλλά για να επιβεβαιώσω τη δέσμευσή μου στην Ευρώπη». Στο τέλος της ακρόασής του, υπενθύμισε στους ευρωβουλευτές ότι πριν από χρόνια ήταν ο ίδιος ευρωβουλευτής και συντονιστής της ομάδας του στην επιτροπή περιφερειών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ψήφισε υπέρ της Ισπανίδας Επιτρόπου Ελίζα Φερέιρα. «Πάνω από τα κομματικά συμφέροντα, πρέπει να βάλουμε το γενικό συμφέρον», ανέφερε ο Ιταλός υποψήφιος αντιπρόεδρος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.