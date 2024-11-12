Βρετανία: O Aρχιεπίσκοπος του Canterbury παραιτήθηκε

Λονδίνο Θανάσης Γκαβός

Την παραίτησή του υπέβαλε ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Αγγλίας Αρχιεπίσκοπος του Καντερμπέρι Τζάστιν Γουέλμπι.

Ο επικεφαλής της Αγγλικανικής Εκκλησίας τελούσε υπό έντονη πίεση από στελέχη του κλήρου μετά από το πόρισμα έρευνας που τον κατηγορεί πως δεν είχε προβεί σε επίσημη καταγγελία στις αρχές για τις κατηγορίες σε βάρος του κορυφαίου δικηγόρου Τζον Σμάιθ περί κακοποίησης ανηλίκων και νεαρών ανδρών.

Ο Τζον Σμάιθ, που πέθανε το 2018 σε ηλικία 75 ετών στο Κέιπ Τάουν χωρίς να οδηγηθεί σε δίκη, κατηγορείται για την τραυματική σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική και πνευματική κακοποίηση περίπου 130 αγοριών και νεαρών ανδρών επί πέντε δεκαετίες από το 1970 και μετά, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Νότια Αφρική και στη Ζιμπάμπουε. Οι επιθέσεις πιστεύεται ότι έγιναν σε περιόδους που απασχολούταν ως εθελοντής σε εκκλησιαστικές θερινές κατασκηνώσεις.

Ο Αρχιεπίσκοπος Γουέλμπι διατείνεται ότι δεν γνώριζε ούτε υποψιαζόταν κάτι μέχρι το 2013, αλλά η λεγόμενη έκθεση Μάκιν τού καταλογίζει πως όταν πληροφορήθηκε τις καταγγελίες εκείνη τη χρονιά, γεγονός που ο ανώτατος κληρικός αναγνωρίζει, «προσωπικά δεν έκανε κάτι για να διασφαλίσει» την αστυνομική διερεύνηση της υπόθεσης ενώ «μπορούσε και έπρεπε» να το κάνει.

Αίτημα υπέρ της παραίτησης του Αρχιεπισκόπου που συνέταξαν μέλη της Γενικής Συνόδου της Εκκλησίας της Αγγλίας είχε συγκεντρώσει πάνω από 1.500 υπογραφές κληρικών.

Στην επιστολή παραίτησης ο 68χρονος Γουέλμπι αναφέρει ότι η έκθεση Μάκιν αποκαλύπτει τη μακρόχρονη «συνωμοσία της σιωπής» για τα ειδεχθή εγκλήματα του Τζον Σμάιθ.

Συνεχίζει λέγοντας πως όταν ενημερώθηκε για τις κατηγορίες το 2013 και για το ότι η αστυνομία είχε λάβει γνώση, πίστεψε «λανθασμένα» ότι θα ερχόταν η επίλυση της υπόθεσης.

«Είναι πολύ ξεκάθαρο πως πρέπει να αναλάβω προσωπική και θεσμική ευθύνη για τη μακριά και επανα-τραυματική περίοδο μεταξύ του 2013 και του 2024. Οι τελευταίες ημέρες έχουν ανανεώσει την μακρόχρονη και βαθιά αίσθηση ντροπής που έχω για τις ιστορικές αποτυχίες της Εκκλησίας της Αγγλίας ως προς την ασφάλεια των πιστών», συμπλήρωσε ο παραιτηθείς Αρχιεπίσκοπος του Καντερμπέρι.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.