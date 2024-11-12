Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Αντονι Μπλίνκεν φθάνει σήμερα στις Βρυξέλλες για επείγουσες συνομιλίες με τους Ευρωπαίους με στόχο την επιτάχυνση της παράδοσης βοήθειας στην Ουκρανία πριν από την άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας θα συναντηθεί αύριο με αξιωματούχους του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης «για να συζητήσουν το θέμα της υποστήριξης της Ουκρανίας απέναντι στη ρωσική επίθεση», αναφέρει σε ανακοίνωση ο εκπρόσωπός του Μάθιου Μίλερ.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε κάλεσε σήμερα από την πλευρά του τους Δυτικούς «να κάνουν περισσότερα για να επιτρέψουν στην Ουκρανία να πολεμήσει».

«Οφείλουμε να διατηρήσουμε την ισχύ της διατλαντικής μας συμμαχίας. Η άμεση πρόκληση με την οποία βρισκόμαστε αντιμέτωποι είναι η υποστήριξη προς την Ουκρανία», την ώρα που «ετοιμάζεται για τον δυσκολότερο χειμώνα της» από τη ρωσική εισβολή του Φεβρουαρίου 2022, δήλωσε ο Μαρκ Ρούτε μετά από τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι.

Η συνέχιση της υποστήριξης της Ουκρανίας από την Ουάσινγκτον είναι βέβαιο ότι θα κινδυνεύσει όταν στον Λευκό Οίκο θα εγκατασταθεί ο νεοεκλεγείς πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ των ΗΠΑ. Τις ανησυχίες τους για το θέμα έχουν εκφράσει τόσο το Κίεβο όσο και πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ενώ ο ίδιος ο Τραμπ έχει ήδη συνομιλήσει με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ζητώντας του να μην προχωρήσει σε κλιμάκωση στην Ουκρανία, αν και αυτό έχει διαψευσθεί από το Κρεμλίνο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έχει άρα κάθε λόγο να επιταχύνει την αποστολή στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία και να συνεχίσει να οργανώνει τους μηχανισμούς υποστήριξης για τους Ευρωπαίους που θα πάρουν τη σκυτάλη.

«Μέχρι το τέλος της θητείας της κυβέρνησης, θα προσπαθήσουν να στείλουν ό,τι είναι διαθέσιμο», όπως τεθωρακισμένα οχήματα και πυρομαχικά ελαφρών όπλων, «που έχει ανάγκη η Ουκρανία και οι ΗΠΑ διαθέτουν σε αφθονία», δήλωσε ο Μαρκ Κάνσιαν του Center for Strategic and International Studies (CSIS) της Ουάσινγκτον.

Την ώρα που το Βερολίνο βρίσκεται βυθισμένο σε πολιτική κρίση, η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Αναλένα Μπέρμποκ προειδοποίησε για τον κίνδυνο ο Πούτιν να εκμεταλλευθεί την πολιτική μετάβαση στις ΗΠΑ για να κερδίσει πλεονεκτήματα στην Ουκρανία. «Ο, τι η Ευρώπη μπορεί να δώσει στην Ουκρανία πρέπει να το δώσει τώρα», είπε επιμένοντας στην ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας.

«Όποια και αν είναι η προσέγγιση που θα υιοθετηθεί από τη νέα αμερικανική κυβέρνηση απέναντι στην Ουκρανία, η Ευρώπη θα πρέπει να κινητοποιηθεί και να ηγηθεί των αμυντικών προσπαθειών της Ουκρανίας», δήλωνε πρόσφατα η Ολένα Προκοπένκο του German Marshall Fund. «Δυστυχώς, η νίκη του Ντόναλντ Τραμπ έρχεται αναμφίβολα τη χειρότερη στιγμή σε ό,τι αφορά την πολιτική και οικονομική κατάσταση της Ευρώπης και την ικανότητά της να συντονίσει τις ενέργειές της με ταχύτητα».

Στις Βρυξέλλες εκφράζονται επίσης φόβοι για την πιθανότητα χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσουν σε διμερή βάση τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που θα αποδυνάμωνε ακόμη περισσότερο την ΕΕ, σημείωνε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.