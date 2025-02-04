Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε μια ακόμη κίνηση επίδειξης δύναμης την Τρίτη, βάζοντας στο στόχαστρό του αυτήν τη φορά το Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε προεδρικό μνημόνιο που επαναφέρει τη στρατηγική της «μέγιστης πίεσης» απέναντι στην Τεχεράνη, με στόχο να εμποδίσει την Ισλαμική Δημοκρατία να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και να μηδενίσει τις εξαγωγές πετρελαίου της.

Μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο την Τρίτη, ο Τραμ δήλωσε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται πολύ κοντά στο να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και αυτό δεν πρέπει να επιτραπεί, ενώ πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ έχουν το δικαίωμα να μπλοκάρουν τις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου σε τρίτες χώρες.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, δήλωσε ότι θα ήταν πρόθυμος να συναντηθεί με τον Ιρανό ομόλογό του προκειμένου να προσπαθήσει να πείσει την Τεχεράνη να εγκαταλείψει το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Η κίνηση αποκαθιστά τη σκληρή πολιτική που είχε υιοθετήσει η Ουάσιγκτον απέναντι στην Τεχεράνη και κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ.

Όπως δήλωσε νωρίτερα Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters, το προεδρικό μνημόνιο εξουσιοδοτεί τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ να επιβάλει τη «μέγιστη οικονομική πίεση» στο Ιράν, η οποία θα συμπεριλαμβάνει κυρώσεις και μηχανισμούς επιβολής σε όσους παραβιάζουν τις ισχύουσες κυρώσεις.

Οι εκπρόσωποι των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη θα συνεργαστούν με βασικούς συμμάχους για να «επαναφέρουν τις διεθνείς κυρώσεις και τους περιορισμούς απέναντι στο Ιράν», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

