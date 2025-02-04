Τραμπ: Οι Παλαιστίνιοι δεν έχουν άλλη εναλλακτική από το να εγκαταλείψουν τη Γάζα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την Τρίτη ότι οι Παλαιστίνιοι δεν έχουν άλλη εναλλακτική από το να εγκαταλείψουν τη Γάζα και ότι θα ήθελε οι γειτονικές χώρες Ιορδανία και Αίγυπτο να πάρουν στα εδάφη τους εκτοπισμένους Παλαιστίνιους.

Μάλιστα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι κάτοικοι της Γάζας «θα ήθελαν να φύγουν» από τη Λωρίδα, λέγοντας στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο: «Πιστεύω ότι θα ήταν ενθουσιασμένοι».

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι δεν υποστηρίζει απαραίτητα τον εποικισμό των Ισραηλινών στη Γάζα, όπως επιδιώκουν τα ακροδεξιά κόμματα του συνασπισμού.

Πηγή: skai.gr

