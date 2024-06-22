Αναστάτωση στη Μοντάνα των ΗΠΑ - Πέρασαν τον Starlink του Μασκ για UFO

Ένα φωτεινό, λαμπερό UFO, με το κλασικό σχήμα «πούρου» που αναφέρεται από μάρτυρες για δεκαετίες, έχει πλέον καταγραφεί σε βίντεο νυχτερινής όρασης στρατιωτικού βαθμού.

Το άγνωστο, φαινομενικά αργό και σιωπηλά κινούμενο αντικείμενο, «έμοιαζε με θολούρα με γυμνό μάτι», σύμφωνα με τον ντόπιο της Μοντάνα που το εντόπισε αυτόν τον Ιούνιο.

Το θάμπωμα πήρε μόνο ένα πιο καθορισμένο σχήμα με τη βοήθεια της κάμερας νυχτερινής όρασης του μάρτυρα, που κατασκευάστηκε από τον στρατιωτικό κατασκευαστή SiOnyx που κατασκευάζει επίσης μοντέλα για καταναλωτές.

Ο ασυνήθιστος, μακρύς κύλινδρος φωτός φαίνεται να γλιστρά αργά υπό γωνία μπροστά από ένα εκτεταμένο αστρικό πεδίο πάνω από τη «Χώρα του Μεγάλου Ουρανού» λίγο πριν εξαφανιστεί πίσω από μια οροσειρά ορατή από την τοποθεσία του μάρτυρα κατά μήκος της οδού του αεροδρομίου στο Βελιγράδι (της Μοντάνα).

Η θέαση του UFO έγινε λιγότερο από τέσσερα μίλια ανατολικά του διεθνούς αεροδρομίου Bozeman Yellowstone της Μοντάνα, αν και το απόκοσμο βίντεο δεν περιέχει ήχους εναέριας κυκλοφορίας καθώς το UFO περιπλανιέται στον έναστρο νυχτερινό ουρανό.

Τι είδε η κάμερα του μαρτυρα

«Μερικές φορές λαμβάνουμε βίντεο σαν αυτό που προκαλούν σύγχυση», είπε ο Alejandro Rojas, σύμβουλος της νεοσύστατης εταιρείας τεχνολογίας Enigma Labs, της οποίας η βάση δεδομένων UFO έλαβε την υποβολή του μάρτυρα.

«Μοιάζει με δορυφόρους Starlink», είπε ο Rojas στο DailyMail.com, «οι οποίοι μοιάζουν με ένα μακρύ τρένο από δορυφόρους στη σειρά. Αλλά αυτά μοιάζουν με στερεό αντικείμενο».

Starlink δορυφόρος

Η Enigma έχει δημιουργήσει έναν τεράστιο κατάλογο περιστατικών UFO - πλεον χαρακτηρίζονται ως μη αναγνωρισμένα εναέρια φαινόμενα (UAP) - για να διαχωρίσει αυτό που είναι πραγματικά ασυνήθιστο στον ουρανό μας από αυτό που είναι απλώς ένα κόλπο του ματιού.

Τα εναέρια φαινόμενα θα μπορούσαν να είναι οτιδήποτε, από εναέρια αέρια που θερμαίνονται και γίνονται πλάσμα, όπως το περίφημο Βόρειο Σέλας, μέχρι αντανακλάσεις κρυστάλλων πάγου σε ένα σύννεφο, έως και πιο εξωτικές περιπτώσεις πραγματικών, στερεών και ανθεκτικών αντικειμένων, όπως ένα «ιπτάμενο» εξωγήινο σκάφος.

Ο μάρτυρας της Μοντάνα εντόπισε το UAP τις πρώτες πρωινές ώρες στις 5 Ιουνίου 2024, περίπου δέκα λεπτά πριν τις 3 π.μ.

«Μας αρέσει να βγάζουμε αυτά τα βίντεο στο κοινό για να μας βοηθήσουν οι ερευνητές να το καταλάβουμε», είπε ο Rojas στο DailyMail.com μέσω email.

«Σε ορισμένες περιπτώσεις, επιδεικνύουν ένα αληθινό μυστήριο και βοηθούν να αποδειχθεί γιατί το Πεντάγωνο και η NASA λένε ότι παίρνουν στα σοβαρά τα UAP», σύμφωνα με τον Rojas, ο οποίος είναι τώρα ιδρυτής και πρόεδρος της νέας ερευνητικής μη κερδοσκοπικής UAP Discovery.

