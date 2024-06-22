Ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ ζήτησε σήμερα τη διεξαγωγή έρευνας για τους φονικούς βομβαρδισμούς που προκάλεσαν ζημιές σε γραφείο της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) στη Γάζα.

«Η ΕΕ καταδικάζει τους βομβαρδισμούς που κατέστρεψαν το γραφείο της ΔΕΕΣ στη Γάζα και προκάλεσαν δεκάδες θύματα. Απαιτείται ανεξάρτητη έρευνα και οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν», τόνισε ο Μπορέλ στο X.

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) ανέφερε χθες με ανάρτηση στο X ότι βλήματα από όπλα μεγάλου διαμετρήματος έπεσαν σε μικρή απόσταση από εγκατάστασή της στη Λωρίδα της Γάζας, γύρω από την οποία έχουν βρει καταφύγιο εκατοντάδες εκτοπισμένοι. Ανέφερε πως το κινητό νοσοκομείο της κατακλύσθηκε από θύματα το απόγευμα της Παρασκευής, κάνοντας λόγο για «22 νεκρούς και 45 τραυματίες».

Στην ανακοίνωση της ΔΕΕΣ υπογραμμίζεται πως επιθέσεις «τόσο κοντά σε ανθρωπιστικές δομές, οι τοποθεσίες των οποίων είναι γνωστές στις αντιμαχόμενες πλευρές και φέρουν ξεκάθαρη σήμανση με το έμβλημα του Ερυθρού Σταυρού, θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές αμάχων και μελών του προσωπικού του Ερυθρού Σταυρού».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

