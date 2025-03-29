Οι Ταλιμπάν απελευθέρωσαν την Αμερικανίδα Φέι Χολ

Μία Αμερικανίδα απελευθερώθηκε σήμερα από τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρώην ειδικός απεσταλμένος της Ουάσινγκτον στην Καμπούλ, Ζαλμάι Χαλιλζάντ.

«Η Αμερικανίδα υπήκοος Φέι Χολ, που μόλις απελευθερώθηκε από τους Ταλιμπάν, βρίσκεται τώρα υπό την προστασία των φίλων μας του Κατάρ στην Καμπούλ και σύντομα θα πάρει τον δρόμο για το σπίτι» ανέφερε στην πλατφόρμα Χ ο Χαλιλζάντ.

Η Αμερικανίδα είχε συλληφθεί νωρίτερα φέτος, μαζί με δύο Βρετανούς και τον Αφγανό διερμηνέα τους.

Η Χολ βρίσκεται στην πρεσβεία του Κατάρ στην Καμπούλ, υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία της. Γίνονται ενέργειες για την επιστροφή της στις ΗΠΑ, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης.

Η Κινεζοαμερικανίδα Χολ συνελήφθη την 1η Φεβρουαρίου μαζί με ένα ζευγάρι Βρετανών φίλων της, τον Πίτερ και την Μπάρμπι Ρέινολντς και τον διερμηνέα τους ενώ επέστρεφαν στην επαρχία Μπαμιγιάν, στα δυτικά της Καμπούλ. Το ζευγάρι αυτό, ηλικίας και οι δύο άνω των 70 ετών, παντρεύτηκε στην Καμπούλ το 1970 και από το 2009 διευθύνει εκπαιδευτικά προγράμματα στο Αφγανιστάν. Πρόσφατα, η κόρη του Πίτες Ρέινολντς ανέφερε ότι η υγεία του «επιδεινώθηκε σημαντικά» στη φυλακή.

Την περασμένη εβδομάδα ένας Αμερικανός που ήταν φυλακισμένος στο Αφγανιστάν επί περίπου δύο χρόνια, ο Τζορτζ Γκλίζμαν, απελευθερώθηκε έπειτα από μια σπάνια επίσκεψη Αμερικανών αξιωματούχων στην Καμπούλ. Νωρίτερα φέτος, άλλοι δύο Αμερικανοί, οι Ράιαν Κόρμπετ και Ουίλιαμ Μακέντι, αφέθηκαν ελεύθεροι από τους Ταλιμπάν, σε αντάλλαγμα για έναν Αφγανό, τον Χαν Μοχάμεντ, που είχε καταδικαστεί για ναρκο-τρομοκρατία στις ΗΠΑ.

Μετά την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ, η κυβέρνηση των Ταλιμπάν εξέφρασε την ελπίδα ότι θα ανοίξει ένα «νέο κεφάλαιο» στις σχέσεις των δύο χωρών. Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος είχε υπογράψει, κατά την πρώτη θητεία του, μια ειρηνευτική συμφωνία με τους Ταλιμπάν.

