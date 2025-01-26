Λευκορωσία: Με 87,6% κερδίζει τις εκλογές ο Λουκασένκο σύμφωνα με exit poll 

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο θα κερδίσει μια έβδομη πενταετή θητεία με ποσοστό 87,6% στις εκλογές της Κυριακής, σύμφωνα με ένα exit poll που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Ο Λουκασένκο, στενός σύμμαχος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ηγείται της χώρας από το 1994.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσαν προεκλογικά ότι οι εκλογές δεν θα μπορούσαν να είναι ελεύθερες και δίκαιες επειδή στη Λευκορωσία απαγορεύονται τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και όλα τα κορυφαία στελέχη της αντιπολίτευσης φυλακίστηκαν ή αναγκάστηκαν να διαφύγουν στο εξωτερικό.

Η εκλογική επιτροπή ανακοίνωσε ότι η συμμετοχή στις εκλογές φτάνει το 81,5%. Στις εκλογές έχουν δικαίωμα ψήφου 6,9 εκατομμύρια άνθρωποι.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.