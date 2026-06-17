Μακρόν: «Η G7 χαιρετίζει τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν» - Έκκληση για άμεση εκεχειρία στον Λίβανο

«Χαιρετίσαμε ομόφωνα την πολύ καλή συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, η οποία εξασφαλίστηκε από τον Πρόεδρο Τραμπ», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της συνόδου του G7.

«Πρόκειται για μια συμφωνία που υποστηρίζουμε, διότι βάζει τέλος σε μια κατάσταση μεγάλης αστάθειας, οι συνέπειες της οποίας για τις οικονομίες μας ήταν τρομερές», πρόσθεσε ο ίδιος.

Αναφερόμενος στον Λίβανο, ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι η G7 θεωρεί ότι η εκεχειρία «πρέπει να είναι πλήρης και άμεση – αυτό είναι απολύτως απαραίτητο».

Η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν πρέπει να διασφαλίζει την υπεράσπιση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου, πρόσθεσε.

«Η ισορροπία δυνάμεων έχει μετατοπιστεί υπέρ της Ουκρανίας»

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι ηγέτες της ομάδας G7 συμφώνησαν κατά τη σύνοδό τους στη Γαλλία ότι η ισορροπία δυνάμεων έχει μετατοπιστεί υπέρ της Ουκρανίας στον πόλεμο της με τη Ρωσία

«Η Ουκρανία προχωράει, αντιστέκεται, ενώ η Ρωσία υποχωρεί», δήλωσε ο Μακρόν, προσθέτοντας ότι θεωρεί τη σύνοδο κορυφής της G7 επιτυχημένη.

Πηγή: skai.gr

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