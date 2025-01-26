Ο Λουκασένκο απειλεί με Oreshnik: Η Λευκορωσία χρειάζεται «πυρηνική ομπρέλα» για τη «βροχή»

Με τους υπερηχητικούς βαλλιστικούς πυραύλους Οreshnik, οι οποίοι διαθέτουν πυρηνική ικανότητα, απειλεί τη Δύση ο Λευκορώσος πρόεδρος Αλεξάντερ Λουκασένκο, επικαλούμενος «ανάγκες ασφάλειας».



Η Λευκορωσία χρειάζεται μια «πυρηνική ομπρέλα» για να κρατήσει τη «βροχή» μακριά, δήλωσε την Κυριακή ο πρόεδρος της Λευκορωσίας σε συνέντευξη Τύπου στα μέσα ενημέρωσης στο Μινσκ στο πλαίσιο των εκλογών στη χώρα. Οι Λευκορώσοι καλούνται την Κυριακή στις κάλπες σε μια ψηφοφορία που αναμένεται να οδηγήσει σε επανεκλογή του Λουκασένκο.



Ο πρόεδρος υποστήριξε ότι τα πυρηνικά όπλα χρησιμοποιούνται κυρίως για αποτροπή. Σκοπός τους είναι να αποτρέψουμε την πυρηνική «βροχή» αντί να βραχούμε απ’ αυτήν, όπως το έθεσε μεταφορικά.



«Κανείς δεν θέλει να πολεμήσει εναντίον μιας πυρηνικής χώρας. Ούτε καν οι ΗΠΑ... Είναι έξυπνοι άνθρωποι και καταλαβαίνουν ότι είναι γεμάτοι (οι πύραυλοι) με καταστροφή», προειδοποίησε ο Λευκορώσος ηγέτης.

Ο Λουκασένκο σημείωσε ότι ο Τραμπ, «σε αντίθεση με πολλούς άλλους άτεκνους πολιτικούς, έχει οικογένεια, παιδιά και ξέρει τι πραγματικά σημαίνει αυτό».

«Όσον αφορά την ασφάλεια, αυτό είναι το πιο σημαντικό ζήτημα στις σχέσεις μας με τον Πρόεδρο Πούτιν και με τη Ρωσία… Δεν έχει περάσει ούτε μια συνομιλία ή συνάντηση χωρίς να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Κανένα θέμα δεν είναι ‘’off limits’’ (εκτός συζήτησης) σε αυτόν τον τομέα και όλους τους άλλους στις σχέσεις με τη Ρωσία», τόνισε.



Ένα ρωσικό (υπερηχητικό) πυραυλικό σύστημα Oreshnik θα είναι αρκετό για τη Λευκορωσία ώστε να διασφαλίσει την ασφάλειά της, δήλωσε ακόμα ο Λευκορώσος πρόεδρος.



«Ένα σύστημα Oreshnik είναι αρκετό για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της Λευκορωσίας», είπε. «Αν συμβεί κάτι εξαιρετικό και χρειαστούν οι Oreshnik, θα τους προμηθευτούμε από τη Ρωσία». Είπε ότι το σύστημα θα αναπτυχθεί στη Λευκορωσία μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή του στη Ρωσία.



Σύμφωνα με τον Λουκασένκο, τα σχέδια της Λευκορωσίας να αναπτύξει τους Oreshnik ήρθαν ως απάντηση στην «πιθανή ανάπτυξη αμερικανικών πυραύλων μέσου βεληνεκούς στην Ευρώπη».



«Λοιπόν, αν εγκαταλείψουν αυτά τα σχέδια, θα πω στον μεγαλύτερο αδερφό (σ.σ Πούτιν), "ας μη βιαστούμε". - Δεν έχει σημασία για εμάς πού θα αναπτυχθούν (οι Oreshnik), είτε στο Σμολένσκ είτε στην Όρσα. Αυτό που έχει σημασία για εμάς είναι να μην αναπτυχθούν αμερικανικοί πύραυλοι μέσου βεληνεκούς στην Ευρώπη γιατί μπορεί να είναι εξοπλισμένοι με πυρηνικές κεφαλές», υποστήριξε.

«Ναζιστικός ο χαιρετισμός του Μασκ»

Ο Λουκασένκο τόνισε ότι η Λευκορωσία «γνωρίζει πολύ καλά ποια είναι τα ναζιστικά σύμβολα». «Δυστυχώς, η χώρα πλήρωσε ένα τρομερό τίμημα για αυτή τη γνώση. Οι απώλειες της Λευκορωσίας στον ‘’Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο’’ (Β’ Παγκόσμιος) ήταν τεράστιες. Η χώρα ουσιαστικά εξαφανίστηκε από προσώπου γης και χρειάστηκε πολύς χρόνος για να ανακάμψει».



Από αυτή την άποψη, ο πρόεδρος της Λευκορωσίας επέστησε την προσοχή στη χειρονομία του Ίλον Μασκ κατά την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ. «Δεν μπορούν να το δικαιολογήσουν με τίποτα. Αυτός είναι ανοιχτά ναζιστικός χαιρετισμός, οι Αμερικανοί και ο κ. Μασκ απλώς ‘’το πήγαν πολύ μακριά’’», είπε σύμφωνα με το πρακτορείο Belta. Τόνισε ότι ο Μασκ μάλλον γνωρίζει καλά ότι αυτή η χειρονομία συνδέεται με τον ναζιστικό χαιρετισμό.



«Γιατί οι Εβραίοι δεν το καταδίκασαν αυτό; Το ολοκαύτωμα πραγματοποιήθηκε κάτω από αυτή τη χειρονομία. Ούτε ένας Εβραίος δεν καταδίκασε τον Μασκ και δεν είπε τίποτα στον Τραμπ», υποστήριξε ο Λευκορώσος ηγέτης.



«Γιατί ανεβαίνεις στη σκηνή και κάνεις τον χαιρετισμό του Χίτλερ μπροστά σε εκατομμύρια ανθρώπους; Κάνεις σε κάποιον καλό; Εμείς μαζί με τους Αμερικανούς το πολεμήσαμε. Είναι απλά τρελό αυτό», είπε ο Λουκασένκο. «Ο Θεός πραγματικά γλίτωσε τον Τραμπ (στην αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του) για να μην ακολουθήσει μια τέτοια πολιτική και να περικυκλωθεί από τέτοιους ανθρώπους. Είναι τρελοί που έχουν τρελαθεί από τα πολλά λεφτά. Δεν είμαστε εμείς ή η Σοβιετική Ένωση που πρέπει να καταδικαστούν για ναζισμό. Εδώ υπάρχει ένα ζωντανό παράδειγμα».

«Ουκρανικό: Απρόβλεπτος ο Τραμπ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να κάνει ένα «out of the box» (σ.σ ασυνήθιστο, αντισυμβατικό) βήμα για τη διευθέτηση του ουκρανικού, δήλωσε ακόμα ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, ξεκαθαρίζοντας ότι η Μόσχα ποτέ δεν θα παραδώσει τα ουκρανικά εδάφη που κατέλαβε.



Πιστεύει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ένα επιδεικτικό και απρόβλεπτο άτομο που μπορεί να πάρει μια απροσδόκητη παράλογη απόφαση. «Περιμένουμε να πάρει μια τέτοια άλογη απόφαση σχετικά με την Ουκρανία. Εάν χρησιμοποιήσουμε λογικά και συμβατικά κριτήρια για αυτό το ζήτημα, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα συμφωνήσουν ποτέ να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες του ρωσικού λαού και του Ρώσου προέδρου. Δεν είναι προς το συμφέρον τους. Αλλά ο Τραμπ είναι ένας απρόβλεπτος άνθρωπος. Μπορεί να πάρει κάποια αντισυμβατικά μέτρα και να κάνει αυτό που υποσχέθηκε: να φέρει ειρήνη και να ανακηρυχθεί ‘’μεσσίας’’. Ο Θεός ήθελε να επιζήσει από απόπειρα δολοφονίας για να μπορέσει να φέρει ειρήνη, μεταξύ άλλων. Βαθιά μέσα του είναι αφοσιωμένος σε αυτό. Είναι πάντοτε σταθερός. Είναι δύσκολο για τους βοηθούς του και άλλους να τον επηρεάσουν. Έτσι, μπορεί να κάνει κάτι ασυνήθιστο, όχι σύμφωνα με όσα πιστεύουμε», τόνισε ο Λευκορώσος ηγέτης.

Από αυτή την άποψη, πιστεύει ότι η επίτευξη ειρήνης είναι δυνατή. «Αλλά εξακολουθώ να έχω κάποιες αμφιβολίες. Είμαι 50/50… Δεν νομίζω ότι οι ΗΠΑ θα ενδιαφέρονται πολύ για τα συμφέροντα της Ρωσίας και της Λευκορωσίας», είπε.



«Ο Ντόναλντ είναι σπουδαίος ερμηνευτής και ηθοποιός. Είναι σόουμαν, επιχειρηματίας... Είναι πραγματικά κουλ», είπε ο αρχηγός του κράτους. «Ως έμπειρος πολιτικός, πρέπει να πω ότι δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι στην περιοχή μας μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Τραμπ».

«Θα πρέπει να σταματήσουμε να εστιάζουμε ακόμη και σε αυτόν (τον Ντόναλντ Τραμπ). Ναι, η χώρα του έχει μεγάλη οικονομία, που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο του παγκόσμιου ΑΕΠ. Αλλά και τι έγινε; Αυτό είναι μόνο ένα τρίτο. Τα υπόλοιπα είναι η Κίνα, η Ινδία, η Ρωσία και άλλες χώρες. Τι γίνεται με τους πόρους τους; Η Αφρική έχει συνειδητοποιήσει τα λάθη της και δεν θα παίζει πλέον το παιχνίδι των ΗΠΑ. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό», παρατήρησε.

«Ο συμβιβασμός μπορεί να είναι κάπως έτσι... Ο Βλαντίμιρ Πούτιν τούς (Ουκρανοί) ζήτησε πρόσφατα να αποσυρθούν στα σύνορα τεσσάρων περιοχών: Περιφέρεια Ντόνετσκ, Περιφέρεια Λουγκάνσκ, Περιφέρεια Χερσώνας, Περιφέρεια Ζαπορόζιε. Αν το κάνουν, η σύγκρουση θα σταματήσει. Όμως η ουκρανική πλευρά δεν θέλει να αποσυρθεί στα σύνορα. Λοιπόν, τι γίνεται μετά; Εάν δεν θέλετε να αποσυρθείτε, τότε εγκαταλείψτε τις αξιώσεις για τα εδάφη και την Αζοφική Θάλασσα. Έτσι μπορεί να μοιάζει ο συμβιβασμός. Είναι δυνατό. Αυτή είναι η γνώμη μου. Αλλά ο ‘’Βολόντια’’ Ζελένσκι και ο Βλαντίμιρ Πούτιν γνωρίζουν καλύτερα. Είναι βαθιά χωμένοι σε αυτά τα θέματα. Θα πρέπει όμως να βρεθεί ένας συμβιβασμός».



«Όσον αφορά την Κριμαία… Κοίτα, πολλές νέες γενιές θα έρθουν και θα φύγουν και το θέμα της Κριμαίας και του Ντονμπάς θα λυθεί. Ίσως δεν θα υπάρχουν καθόλου σύνορα μεταξύ των κρατών», ισχυρίστηκε ο Αλεξάντερ Λουκασένκο. «Αλλά σήμερα πρέπει να ξεκινήσουμε από την πραγματικότητα, από αυτό που είναι εφικτό. Και σταματήστε να ζητάτε πίσω την Κριμαία. Η Ρωσία δεν θα δώσει ποτέ πίσω την Κριμαία. Ακόμα και η Δύση κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα. Θα εγκαταλείψουν οι Ρώσοι τα εδάφη που ελέγχει ο ρωσικός στρατός; Δεν μπορώ να φανταστώ τι θα έπρεπε να συμβεί για να φύγουν από εκεί που είναι τώρα. Επομένως, ίσως αυτό το θέμα έχει ήδη λυθεί».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.