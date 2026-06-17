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Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,38%, στα 304,69 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Η αγορά συμπλήρωσε πέντε συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις - Το κλείσιμο αποτελεί το υψηλότερο από τη συνεδρίαση της 19ης Νοεμβρίου 2009

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Χρηματιστήριο

Με μικρή άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση, κλείνοντας σε νέα υψηλά 17 ετών. Η αγορά συμπλήρωσε πέντε ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έχει καταγράψει συνολικά κέρδη 4,70%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.484,69 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,38%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 19ης Νοεμβρίου 2009 (2.497,15 μονάδες).

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.485,12 μονάδες (+0,40%) και κατώτερη τιμή στις 2.467,52 μονάδες (-0,32%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 304,69 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 42.717.611 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,32%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,39%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (+5,20%), του ΟΛΠ (+4,12%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+3,27%), της Eurobank (+2,80%) και της ΔΕΗ (+1,66%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-1,94%), της Aktor (-1,80%), της Optima Bank (-1,71%), της Allwyn (-1,69%), του ΟΤΕ (-1,65%) και της Motor Oil (-1,61%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 10.516.040 και 6.010.071 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΔΕΗ με 47,04 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 45,83 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 51 μετοχές, 59 πτωτικά και 15 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Attica Συμμετοχών (+12,50%) και Ίλυδα (+6,81%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Prodea (-5,76%) και Λανακάμ(κ) (-4,41%).

Οι μετοχές έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 10,9400 -1,80%

ALLWYN: 13,7000 -1,69%

ΚΥΠΡΟΥ: 9,8000 αμετάβλητη

METLEN: 41,4600 +0,63%

OPTIMA: 10,3500 -1,71%

ΤΙΤΑΝ: 53,9000 +0,94%

ALPHA BANK: 4,2120 -0,66%

AEGEAN AIRLINES: 12,6800 -0,55%

VIOHALCO: 19,4000 +0,94%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 46,0600 +3,27%

ΔΑΑ: 10,6800 -1,48%

ΔΕΗ: 23,3400 +1,66%

COCA COLA HBC: 53,0000 +0,19%

ΕΛΠΕ: 10,9300 +5,20%

ELVALHALCOR: 4,6800 -1,16%

ΕΘΝΙΚΗ: 15,5000 +0,42%

ΕΥΔΑΠ: 10,1200 -1,94%

EUROBANK: 4,4000 +2,80%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,6500 -0,67%

MOTOR OIL: 37,9000 -1,61%

JUMBO: 22,7400 -0,26%

ΟΛΠ: 39,0500 +4,13%

ΟΤΕ: 19,0300 -1,65%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9,3800 -0,70%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 15,0000 -0,53%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχές χρηματιστήρια αγορές επενδυτές
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