Ένα υποθαλάσσιο καλώδιο οπτικών ινών που συνέδεε τη Λετονία με τη Σουηδία υπέστη βλάβη σήμερα, πιθανότατα ως αποτέλεσμα κάποιας «εξωτερικής επιρροής» ανακοίνωσε η Ρίγα, σημειώνοντας ότι έχει σταλεί ένα περιπολικό σκάφος στην περιοχή για να επιθεωρήσει ένα ύποπτο πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου, το Michalis San, με σημαία Μάλτας.

Άλλα δύο πλοία θα αποτελέσουν επίσης αντικείμενο έρευνας για πιθανή εμπλοκή τους στο συμβάν, σύμφωνα με το Πολεμικό Ναυτικό της Λετονίας.

«Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι πιθανότατα υπάρχει εξωτερική, σημαντική ζημιά», είπε η πρωθυπουργός Εβίκα Σιλίνα μετά την έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Η Λετονία συντονίζει τις ενέργειές της με το ΝΑΤΟ και άλλες χώρες της Βαλτικής για να εξακριβώσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες καταστράφηκε το καλώδιο, ανέφερε νωρίτερα, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Ο πρωθυπουργός της Σουηδίας Ουλφ Κρίστερσον είπε επίσης ότι η χώρα του συνεργάζεται στενά με τη Λετονία και το ΝΑΤΟ. Έρευνα για «διακεκριμένη δολιοφθορά» ξεκίνησαν οι σουηδικές εισαγγελικές αρχές. Με εντολή του εισαγγελέα κατασχέθηκε ένα πλοίο που θεωρείται ύποπτο για τη δολιοφθορά, πρόσθεσε η εισαγγελία στην ανακοίνωσή της.

Την περασμένη εβδομάδα το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει φρεγάτες, αεροσκάφη και μη επανδρωμένους, θαλάσσιους δφρόνους στη Βαλτική για να βοηθήσει στην προστασία κρίσιμων υποδομών. Επιφυλάχθηκε επίσης του δικαιώματός του να αναλάβει δράση εναντίον ύποπτων πλοίων που συνιστούν κίνδυνο για την ασφάλεια.

Το τελευταίο διάστημα έχουν υποστεί ζημιές υποθαλάσσια καλώδια τηλεπικοινωνιών ή μεταφοράς ενέργειας. Τον περασμένο μήνα η Φινλανδία κατέσχεσε ένα δεξαμενόπλοιο που μετέφερε ρωσικό πετρέλαιο, καθώς πιστεύει ότι έσυρε την άγκυρά του στον βυθό καταστρέφοντας τη γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Estlink 2 και τέσσερα καλώδια τηλεπικοινωνιών που συνέδεαν τη Φινλανδία με την Εσθονία.

Το καλώδιο που κόπηκε νωρίς σήμερα την Κυριακή συνέδεε την πόλη Βέντσπιλς της Λετονίας με το νησί Γκότλαντ της Σουηδίας. Η ζημιά εντοπίστηκε στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Σουηδίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

