Στίβεν Ντάουνινγκ: Πέθανε ο παραγωγός του MacGyver

Ο διακεκριμένος παραγωγός και σεναριογράφος του Χόλιγουντ, Στίβεν Ντάουνινγκ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του στην πλατφόρμα Substack, ο Ντάουνινγκ κατέληξε στις 20 Νοεμβρίου έπειτα από επιπλοκές σηψαιμίας.

Η καριέρα του στη βιομηχανία του θεάματος ξεκίνησε από το σενάριο δημοφιλών τηλεοπτικών σειρών, όπως τα Dragnet, Kojak, Emergency και Walking Tall. Εν συνεχεία, ο Ντάουνινγκ, που μάλιστα είχε εργαστεί και ως αστυνομικός, υπέγραψε μεγάλες επιτυχίες, όπως τα Knight Rider, F/X και RoboCop: The Series.

Πριν ασχοληθεί με την ψυχαγωγία, είχε υπηρετήσει ως διοικητής στο Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες. Μάλιστα, για ένα διάστημα συνδύασε την καριέρα του στην αστυνομία με τη συγγραφή σεναρίων και την παραγωγή.

Η μεγάλη αναγνώριση ωστόσο ήρθε με την κλασική σειρά δράσης MacGyver΄.

Χαρακτηριστικό, όσον αφορά την πλοκή της σειράς, ήταν η επιμονή του ο κεντρικός ήρωας, ο κυβερνητικός πράκτορας Άνγκους «Μακ» Μαγκάιβερ, να μη χρησιμοποιεί ποτέ πυροβόλο όπλο.

Με μια πορεία δεκαετιών, ο Ντάουνινγκ υπέγραψε, επί της ουσίας, πάνω από 500 ώρες τηλεοπτικού προγράμματος.

Αργότερα στράφηκε στον ακτιβισμό και τη δημοσιογραφική έρευνα, φέρνοντας στο φως παρατυπίες σε αστυνομικά τμήματα της Καλιφόρνια.

Σε δήλωση της οικογένειάς του τονίζεται πως η ζωή του «χαρακτηριζόταν από προσφορά—στην οικογένεια, την κοινότητα, τους συναδέλφους και το κοινό. Συνδύαζε θάρρος και ενσυναίσθηση, ένα έντονο αίσθημα δικαιοσύνης με αφοσίωση στους ανθρώπους που αγαπούσε. Θα μείνει στη μνήμη για την ακεραιότητα, την καθοδήγηση, το χιούμορ και την αταλάντευτη προσήλωσή του στο σωστό».

Η οικογένεια προσθέτει μεταξύ άλλων ότι «χρησιμοποίησε τη φήμη και τις ικανότητές του όχι για να συντηρήσει το κατεστημένο, αλλά για να προστατεύσει άλλους, να στηρίξει νέες γενιές και να προωθήσει ουσιαστικές αλλαγές».

