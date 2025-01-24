Ρεπουμπλικανός βουλευτής της Βουλής των Αντιπροσώπων προτείνει αναθεώρηση του Συντάγματος ώστε να δοθεί στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ η δυνατότητα να είναι υποψήφιος για μια τρίτη προεδρική θητεία.

«Απέδειξε πως είναι η μοναδική μορφή στη σύγχρονη ιστορία ικανή να ανατρέψει την παρακμή του έθνους μας και να κάνει και πάλι σπουδαία την Αμερική και πρέπει να του δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για να εκπληρώσει αυτό το στόχο», δήλωσε ο Άντι Ογκλς και ζήτησε να επεκταθεί το τρέχον όριο των δύο προεδρικών θητειών.

Ο Τραμπ, όπως όλοι οι πρόεδροι των ΗΠΑ, εμποδίζεται να είναι πρόεδρος για τρίτη θητεία από την 22η Τροπολογία του Συντάγματος, η οποία προβλέπει: «Ουδείς μπορεί να εκλεγεί στο αξίωμα του Προέδρου περισσότερες από δύο φορές».

Η τροπολογία που προτείνεται από τον Ογκλς προβλέπει: «Ουδείς μπορεί να εκλεγεί για το αξίωμα του Προέδρου περισσότερες από τρεις φορές».

«Η αποφασιστική ηγεσία του προέδρου Τραμπ έρχεται σε κατάφωρη αντίθεση με το χάος, τα βάσανα και την οικονομική παρακμή που υπέστησαν οι Αμερικανοί τα περασμένα τέσσερα χρόνια», δήλωσε ο Ογκλς, ενώ έχουν περάσει λιγότερο από πέντε ημέρες από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ -η πρώτη ήταν από το 2017 ως το 2021.

Ο Ογκλς, μέλος του House Freedom Caucus που υποστηρίζει τον Τραμπ, έχει επίσης καταθέσει ένα νομοσχέδιο που δίνει στον Τραμπ την εξουσία να διαπραγματευθεί την αγορά της Γροιλανδίας.

Οι Δημοκρατικοί Μπιλ Κλίντον και Μπαράκ Ομπάμα είχαν υπηρετήσει αμφότεροι δύο θητείες ως δημοφιλείς πρόεδροι και πολλοί υποστηρικτές τους ήθελαν απ' αυτούς να κυβερνήσουν και μια τρίτη, όμως δεν είχε υπάρξει σοβαρή προσπάθεια να αλλάξουν οι κανόνες.

Ο Τραμπ έχει πει πολλές φορές ότι θα ήταν «δίκαιο» να έχει μια τρίτη θητεία, υποστηρίζοντας ότι οι εχθροί του έκαναν την πρώτη θητεία του λιγότερο παραγωγική απ' όσο θα μπορούσε να είναι.

Πέρυσι, όταν ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε αρχικά επιδιώξει την επανεκλογή του, πολλοί Ρεπουμπλικανοί τον χαρακτήριζαν πολύ ηλικιωμένο στα 81 του. Το Νοέμβριο του 2028, όταν πρόκειται να διεξαχθούν στις ΗΠΑ οι επόμενες προεδρικές εκλογές, ο Τραμπ θα είναι 82 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

