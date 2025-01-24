Ρωσία προς Τραμπ: Η «σύγκρουση στην Ουκρανία» αφορά την εθνική ασφάλεια, όχι το πετρέλαιο

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι «έτοιμος» να συνομιλήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά αναμένει «μηνύματα» από την Ουάσινγκτον, επανέλαβε σήμερα Παρασκευή το Κρεμλίνο.

«Ο Πούτιν είναι έτοιμος. Αναμένουμε μηνύματα. Όλος ο κόσμος είναι έτοιμος» δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ.

Η «σύγκρουση στην Ουκρανία» αφορά την εθνική ασφάλεια της Ρωσίας, και όχι τις τιμές του πετρελαίου πρόσθεσε, μετά την έκκληση του προέδρου των ΗΠΑ για μείωση της τιμής του «μαύρου χρυσού».



Ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι θα απαιτήσει από τη Σαουδική Αραβία και τον ΟΠΕΚ να μειώσουν το κόστος του πετρελαίου.



Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τα σχόλια του Αμερικανού προέδρου, σημείωσε ότι τα ζητήματα για τη Ρωσία στην Ουκρανία «αφορούν την εθνική ασφάλεια, τις απειλές για τους Ρώσους που ζουν εκεί και την άρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης να ακούσουν τις ανησυχίες της Ρωσίας».

Ο Ζελένσκι δεν μπορεί να είναι έτοιμος για διαπραγματεύσεις, υπέγραψε διάταγμα με το οποίο εξαιρεί τον εαυτό του από διαπραγματεύσεις, υποστήριξε ακόμα ο Ρώσος αξιωματούχος.



Η Ουκρανία και η Δύση απορρίπτουν τα ρωσικά επιχειρήματα, λέγοντας ότι η Ρωσία ξεκίνησε τον πόλεμο με την εισβολή τους σε ξένο έδαφος.

Πηγή: skai.gr

