Ενα εκατομμύριο δολάρια προσφέρει ως αμοιβή η κυβέρνηση του νοτιοανατολικού ινδικού κρατιδίου Ταμίλ Ναντού, σε όποιον καταφέρει να αποκρυπτογραφήσει τα σκαλισμένα σε πέτρα μήνυμα μιας αρχαίας γλώσσας, ηλικίας 5.300 ετών.

Η γραφή του πολιτισμού της κοιλάδας του Ινδού - γνωστός και ως Χαράπαν - βρέθηκε σε τοπικά κεραμικά, αν και άκμασε στη σημερινή βορειοδυτική Ινδία και το Πακιστάν.

Η γραφή του Ινδού αποτελείται από σημεία και σύμβολα χαραγμένα πάνω σε 4.000 περίπου πέτρες και κεραμικά.

Ο αρχαίος πολιτισμός παρήκμασε και εξαφανίστηκε χωρίς προφανή αιτία, όπως πχ ένα πόλεμος ή μία φυσική καταστροφή. Οι κάτοικοί του ήταν αγρότες και έμποροι και δημιούργησαν μια από τις πρώτες αστικές κοινωνίες στον κόσμο.

Από την ανακάλυψή του πριν από έναν αιώνα, περίπου 2.000 τοποθεσίες έχουν αποκαλυφθεί σε Ινδία και Πακιστάν.

Η αποκρυπτογράφηση της πλάκας θα επέτρεπε στους ερευνητές να αποκτήσουν περαιτέρω γνώσεις σχετικά με τη ζωή των Χαράπαν.

Ωστόσο, παρά τις πολυάριθμες προσπάθειες γλωσσολόγων και αρχαιολόγων, τα πέτρινα σύμβολα ακόμα δεν έχεουν αποκρυπτογραφηθεί, με αποτέλεσμα οι αρχές του κρατιδίου Ταμίλ Ναντού να προκηρύξουν… ανοιχτό διαγωνισμό.

«Η γραφή του Ινδού είναι ίσως το πιο σημαντικό σύστημα γραφής που δεν έχει αποκρυπτογραφηθεί», δήλωσε στο BBC ο Άσκο Πάρπολα, κορυφαίος μελετητής του Ινδικού πολιτισμού.

Κάθε εβδομάδα, ο Rajesh PN Rao, επιστήμονας υπολογιστών, λαμβάνει email από ανθρώπους που ισχυρίζονται ότι έχουν αποκρυπτογραφήσει τις πλάκες.

Οι επίδοξοι νικητές είναι άνθρωποι όλων των επαγγελμάτων – από μηχανικούς και εργαζόμενους στον τομέα της πληροφορικής μέχρι συνταξιούχους και λογιστές - κυρίως από την Ινδία ή ινδικής καταγωγής που ζουν στο εξωτερικό.

Όλοι τους είναι πεπεισμένοι ότι έχουν αποκρυπτογραφήσει τη γραφή του Πολιτισμού της Κοιλάδας του Ινδού, ένα μείγμα σημείων και συμβόλων.

«Ισχυρίζονται ότι το έχουν λύσει και ότι η «υπόθεση έχει κλείσει», λέει ο καθηγητής Hwang στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον.

Πηγή: skai.gr

