Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες διάταγμα για τον αποχαρακτηρισμό των εγγράφων που αφορούν τις πολύκροτες δολοφονίες του Τζον Φ. Κένεντι (JFK, πρόεδρο των ΗΠΑ ), του αδερφού του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι καθώς και του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.



Με την κίνηση αυτή μπορεί να απαντηθούν ερωτήματα από τις δολοφονίες που συντάραξαν την Αμερική και να μπει τέλος στις θεωρίες συνωμοσίας που κυκλοφορούν εδώ και δεκαετίες.

Μία από αυτές είναι η άποψη ότι τον JFK σκότωσε ο οδηγός της λιμουζίνας.

Με αφορμή τον αποχαρακτηρισμό των εγγράφων, τις τελευταίες ώρες κάνει τον γύρο του διαδικτύου βίντεο που ανέβασε στο Χ ένας χρήστης από τη στιγμή της δολοφονίας του JFK, μέσα στη λιμουζίνα, την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου του 1963, στην πλατεία Ντίλι, στο Ντάλας του Τέξας.

Στο βίντεο, ο συγγραφέας και διάσημος συνωμοσιόλογος Μπίλι Κούπερ αναλύει ότι στο (θολό και σε αργή κίνηση) βίντεο, ο οδηγός της λιμουζίνας γύρισε και έδωσε τη «χαριστική βολή στον Κένεντι, ενώ αυτός είναι ήδη χτυπημένος στην αγκαλιά της Πρώτης Κυρίας, Τζάκι Κένεντι.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Κούπερ, ο οδηγός που ήταν πράκτορας των μυστικών υπηρεσιών, πυροβόλησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ με ειδικό, αυτόματο όπλο, ειδικά φτιαγμένο για αυτήν του την αποστολή, ώστε να μην καπνίσει η κάνη και γίνει αντιληπτό.

#Trump has officially #declassified the assassination files for #MLK, #JFK, and #RFK



here’s a video that’s narrated by William Cooper aka Bill Cooper that wrote tha book “Behold A Palehorse”



it took Bill 16 years to get ahold of this video pic.twitter.com/M0MYbK3gKD — 𝖇 𝖊 𝖗 𝖙 📸 (@bertsinatra) January 24, 2025

Εκτός από αυτό το βίντεο, άλλο ένα βίντεο που υποτίθεται ότι επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό ότι ο Κένεντι πυροβολήθηκε από τον οδηγό ή συνοδηγό της λιμουζίνας κυκλοφόρησε στο Χ, με τους χρήστες να σχολιάζουν «σκοπευτής στον μπροστινό κάθισμα» και αν μη τι άλλο, επιβεβαιώνεται η θεωρία του οδηγού».

You've never seen it this clearly pic.twitter.com/Rdj432N8ek — illuminatibot (@iluminatibot) January 24, 2025

Επισήμως, σύμφωνα με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, ο δολοφόνος του Κένεντι ήταν ο Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ, βετεράνος πεζοναύτης των ΗΠΑ, άποψη η οποία έχει ωστόσο αμφισβητηθεί από πολλούς.

Παρά τις ιατροδικαστικές, βαλλιστικές έρευνες καθώς και τις αυτόπτες μαρτυρίες που υποστηρίζουν τα επίσημα ευρήματα, οι δημοσκοπήσεις έχουν δείξει ότι οι περισσότεροι Αμερικανοί εξακολουθούν να μην πιστεύουν ότι η επίσημη εκδοχή αναφέρει όλη την αλήθεια των γεγονότων, και η δολοφονία γέννησε πολυάριθμες θεωρίες συνωμοσίας.

