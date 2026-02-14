Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σαάρ, θα παραστεί στην πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ (Donald Trump) την Πέμπτη, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος.
Η αποδοχή ήταν αναμενόμενη, ωστόσο έχει τη σημασία της, καθώς τη 19η του Φλεβάρη θα πραγματοποιηθεί η πρώτη σύσκεψη του συγκεκριμένου Συμβουλίου και ο πρόεδρος των ΗΠΑ περιμένει όσο το δυνατό περισσότερους εκπροσώπους χωρών.
