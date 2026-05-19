Αμερικανός ναύαρχος: Το σχολείο θηλέων στο Ιράν βρισκόταν σε ενεργή βάση πυραύλων cruise

Η έρευνα του αμερικανικού στρατού σχετικά με τον βομβαρδισμό σε σχολείο θηλέων στο Ιράν είναι «πολύπλοκη», καθώς το σχολείο βρισκόταν σε ενεργό ιρανική βάση πυραύλων cruise, κατέθεσε την Τρίτη ενώπιον του Κογκρέσου ο Αμερικανός ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM).

Το Reuters είχε μεταδώσει πρώτο ότι μια αρχική εσωτερική έρευνα του αμερικανικού στρατού έδειχνε πως αμερικανικές δυνάμεις πιθανότατα ευθύνονταν για την καταστροφή του σχολείου θηλέων στο Μινάμπ. Έκτοτε, το Πεντάγωνο έχει αναβαθμίσει την έρευνα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα της σύγκρουσης, και στοίχισε τη ζωή σε 168 παιδιά, κυρίως κορίτσια, σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους.

Πηγή: skai.gr

