Ο Τραμπ δηλώνει πως πιστεύει ότι μπορεί να επιτευχθεί διπλωματική συμφωνία με την Κούβα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), δήλωσε την Τρίτη, 19 Μαΐου, ότι πιστεύει πως μπορεί να επιτευχθεί μια διπλωματική συμφωνία με την κυβέρνηση της Κούβας και ότι μπορεί να βοηθήσει τη χώρα είτε υπάρξει είτε όχι «αλλαγή καθεστώτος».

«Νομίζω πως ναι», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί πιθανή μια διπλωματική συμφωνία με την Κούβα. «Η Κούβα μάς καλεί. Χρειάζονται βοήθεια. Αλλά η Κούβα είναι ένα αποτυχημένο κράτος. Η Κούβα χρειάζεται βοήθεια και εμείς θα την προσφέρουμε».

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει τη σημερινή κομμουνιστική κυβέρνηση της Κούβας ως διεφθαρμένη και ανίκανη, ενώ συνεχίζει να προωθεί την αλλαγή καθεστώτος στη χώρα.

Πηγή: skai.gr

