Σε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχουμε δει σε ποδοσφαιρικό γήπεδο τα τελευταία χρόνια, η Εθνική του Ιράν τίμησε τα θύματα της τραγωδίας στη Μινάμπ πριν από τη φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Νιγηρία.

Οι Ιρανοί ποδοσφαιριστές εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο κρατώντας σχολικές τσάντες, σε μια συμβολική και ιδιαίτερα φορτισμένη κίνηση που παρέπεμπε άμεσα στα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους.

🚨 TRAGEDY HONORED: Iranian players pay heartfelt tribute to Minab school victims. Carrying school bags & standing silent during anthems, the team mourns 28 Feb tragedy ahead of match against Nigeria. 💔 #IranSports #MinabMemorial #Breaking pic.twitter.com/OBoLxa3p3j — Strategic Axis: Iran & Israel (@StrategicAxis0) March 27, 2026

Η συγκίνηση κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια των εθνικών ύμνων, όταν οι παίκτες της ομάδας παρέμειναν σιωπηλοί, τιμώντας τη μνήμη των θυμάτων. Μια σιωπή που λειτούργησε ως φόρος τιμής, αλλά και ως υπενθύμιση της τραγωδίας που συγκλόνισε τη χώρα.

Το περιστατικό στο οποίο απέτισαν τον φόρο τιμής σημειώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2026, όταν πυραυλικό πλήγμα έπληξε δημοτικό σχολείο θηλέων στη Μινάμπ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δεκάδες άνθρωποι, στην πλειονότητά τους μικρά παιδιά. Το γεγονός προκάλεσε παγκόσμια θλίψη και αντιδράσεις.

Η αναμέτρηση διεξήχθη στην Αττάλεια της Τουρκία, στο πλαίσιο διεθνούς τουρνουά, όμως το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα, καθώς αυτό που έμεινε ήταν η εικόνα και το μήνυμα.

Για την ιστορία η Νιγηρία επικράτησε 2-1, με τον αρχηγό Μεχντί Ταρέμι να σκοράρει στο 67ο λεπτό, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα κόντρα στην ομάδα του Μπρούνο Ονιεμαέτσι.

