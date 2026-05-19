Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το σχέδιο δράσης για τα λιπάσματα: μια πρωτοβουλία για τη στήριξη των γεωργών που αντιμετωπίζουν το αυξανόμενο κόστος και την έλλειψη λιπασμάτων, για την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και για τον περιορισμό της εξάρτησης της Ευρώπης από τις εισαγωγές. Το σχέδιο θα συμβάλει άμεσα στην επισιτιστική ασφάλεια και στην ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης, υπηρετώντας παράλληλα υψηλούς κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους.

Οι πρόσφατες διαταραχές του εφοδιασμού και η αστάθεια των τιμών έχουν θέσει τους γεωργούς σε ολόκληρη την Ευρώπη υπό πίεση, αναδεικνύοντας την ευπάθεια της Ευρώπης σε εξωτερικούς κλυδωνισμούς ως προς τον εφοδιασμό της με λιπάσματα. Έχοντας ως βάση την ανακοίνωση για τα λιπάσματα που εκδόθηκε το 2022, το σημερινό σχέδιο δράσης για τα λιπάσματα συνδυάζει άμεσα μέτρα που αποσκοπούν στη στήριξη της οικονομικής προσιτότητας και της ασφάλειας του εφοδιασμού με πιο μακροπρόθεσμη δράση που αποσκοπεί στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής λιπασμάτων, τη βελτίωση της ανθεκτικότητας του εφοδιασμού, και την επιτάχυνση της μετάβασης σε βιολογικά και κυκλικά λιπάσματα χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε σχετικά: «Με αυτό το σχέδιο δράσης επενδύουμε σε μια πιο ισχυρή ευρωπαϊκή βιομηχανία λιπασμάτων, στηρίζοντας τους Ευρωπαίους γεωργούς και επιταχύνοντας την καινοτομία σε βιώσιμες, εγχώριες λύσεις. Η συνεχιζόμενη κρίση των ορυκτών καυσίμων δείχνει ότι η κλιματική πρωτοπορία και η οικονομική ανθεκτικότητα είναι αλληλένδετες. Γι’ αυτό η Ευρώπη χτίζει ένα μέλλον που βασίζεται στη βιωσιμότητα, την οικονομική προσιτότητα, και τη βιομηχανική ισχύ.»

Γιώργος Φελλίδης

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.