Axios: Όλο και πιο κοντά σε πόλεμο με το Ιράν ο Τραμπ

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται όλο και πιο κοντά σε έναν μεγάλο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με το Axios να αναφέρει πως δεν αποκλείεται σύντομα να πραγματοποιηθεί στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν.

Σύμφωνα με πηγές του δικτύου, εάν επαληθευτεί ένα τέτοιο σενάριο, τότε δεν θα είναι σαν την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα, αλλά θα μοιάζει περισσότερο με έναν ολοκληρωτικό πόλεμο.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως πιθανότατα θα πρόκειται για μια κοινή εκστρατεία των ΗΠΑ και του Ισραήλ και θα είναι μεγαλύτερη υπαρξιακή απειλή για το καθεστώς του Ιράν σε σχέση με τον πόλεμο των 12 ημερών, στον οποίο συμμετείχαν και οι ΗΠΑ, καταστρέφοντας πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν.

Το βέβαιο είναι πως ένας τέτοιος πόλεμος θα είχε δραματικές επιπτώσεις σε ολόκληρη την περιοχή και σημαντικές συνέπειες για τα τρία χρόνια της προεδρίας του Τραμπ.

Με την προσοχή του Κογκρέσου αλλά και του κοινού να είναι στραμμένη αλλού, υπάρχει ελάχιστη δημόσια συζήτηση για το τι μπορεί να σχεδιάζουν οι ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ έφτασε κοντά στο να επιτεθεί στο Ιράν στις αρχές Ιανουαρίου, λόγω της δολοφονίας χιλιάδων διαδηλωτών από το καθεστώς.

Όμως, όταν η ευκαιρία χάθηκε, η αμερικανική κυβέρνηση ακολούθησε μια διττή προσέγγιση: πυρηνικές διαπραγματεύσεις σε συνδυασμό με μαζική στρατιωτική ενίσχυση. Και οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη δεν φαίνεται να οδεύουν σε συμφωνία.

Οι σύμβουλοι του προέδρου των ΗΠΑ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, είχαν τρίωρη συνάντηση την Τρίτη στη Γενεύη με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Αν και οι δύο πλευρές δήλωσαν ότι υπήρξε «πρόοδος» στις συνομιλίες, οι διαφορές είναι μεγάλες και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν είναι αισιόδοξοι όσον αφορά την επίλυσή τους.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε στο Fox News ότι οι συνομιλίες «πήγαν καλά» από ορισμένες απόψεις, αλλά «από άλλες απόψεις ήταν πολύ σαφές ότι ο πρόεδρος έχει θέσει ορισμένα όρια που οι Ιρανοί δεν είναι ακόμη διατεθειμένοι να αναγνωρίσουν και να επεξεργαστούν».

Ο Βανς κατέστησε επίσης σαφές ότι, ενώ ο Τραμπ επιθυμεί συμφωνία, μπορεί να αποφασίσει και το τέλος της διπλωματίας.

Μεγάλη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει σημαντικά την παρουσία τους στη Μέση Ανατολή, με δύο αεροπλανοφόρα, μια ντουζίνα πολεμικά πλοία, εκατοντάδες μαχητικά αεροσκάφη και πολλαπλά συστήματα αεροπορικής άμυνας. Μέρος αυτής της δύναμης βρίσκεται ακόμη καθ’ οδόν.

Παράλληλα, περισσότερες από 150 πτήσεις μεταφοράς στρατιωτικού φορτίου των ΗΠΑ έχουν μεταφέρει οπλικά συστήματα και πυρομαχικά στη Μέση Ανατολή.

Μόνο τις τελευταίες 24 ώρες, άλλα 50 μαχητικά αεροσκάφη — F-35, F-22 και F-16 — κατευθύνθηκαν προς τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το Axios.

Μπορεί να μην μπλοφάρει ο Τραμπ

Η αντιπαράθεση των ΗΠΑ με το Ιράν διαρκεί εδώ και καιρό και ο πόλεμος μπορεί να ξεσπάσει νωρίτερα απ’ ό,τι πιστεύουν πολλοί Αμερικανοί, αλλά και να διαρκέσει περισσότερο, επισημαίνουν πηγές.

Η στρατιωτική ενίσχυση και η ρητορική του Τραμπ δείχνουν πως δεν είναι διατεθειμένος για παραχωρήσεις αναφορικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Η οπισθοχώρηση, άλλωστε, δεν είναι στη φύση του πλανητάρχη και οι σύμβουλοί του δεν πιστεύουν πως είναι μπλόφα όλη αυτή η στρατιωτική κινητικότητα.

Με τον Τραμπ όλα είναι πιθανά, όμως όλα τα σημάδια δείχνουν ότι «θα πατήσει το κουμπί» αν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν.

Την ίδια στιγμή, η ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία πιέζει για αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, προετοιμάζεται για ένα σενάριο πολέμου, σύμφωνα με δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Πηγές από τις ΗΠΑ αναφέρουν επίσης στο Axios ότι η Ουάσιγκτον ενδέχεται να χρειάζεται περισσότερο χρόνο.

Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ εκτίμησε πως μια επίθεση στο Ιράν ίσως πραγματοποιηθεί σε μερικές εβδομάδες, ενώ άλλοι υποστηρίζουν πως αυτό μπορεί να συμβεί πιο σύντομα.

«Το αφεντικό έχει αρχίσει να εκνευρίζεται. Κάποιοι από τους συνεργάτες του τον προειδοποιούν να μην προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει 90% πιθανότητα να δούμε κινητικότητα τις επόμενες εβδομάδες», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας σύμβουλος του Τραμπ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν μετά τις συνομιλίες της Τρίτης πως το Ιράν πρέπει να επιστρέψει με μια λεπτομερή πρόταση σε δύο εβδομάδες.

Στις 19 Ιουνίου, ο Λευκός Οίκος έθεσε ένα χρονικό περιθώριο δύο εβδομάδων για να αποφασίσει ο Τραμπ εάν θα συνεχιστούν οι συνομιλίες με το Ιράν και, τρεις ημέρες αργότερα, έκανε επίθεση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις. Και τώρα δεν υπάρχουν ενδείξεις πως είναι ορατή μια διπλωματική συμφωνία με το Ιράν. Αντίθετα, υπάρχουν όλο και περισσότερες ενδείξεις ότι επίκειται ένας πόλεμος.



