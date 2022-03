Οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται τώρα μέσα στη Μαριούπολη, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της άμυνας των ΗΠΑ.

NEW: Russian forces are now inside Ukraine's besieged city of Mariupol, including separatist forces that came from the Donbas region: senior U.S. defense official

Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι είναι παγιδευμένοι στη Μαριούπολη, όπου η κατάσταση έχει περιγραφεί ως «παγωμένο τοπίο κόλασης γεμάτο με πτώματα και κατεστραμμένα κτίρια», ανέφερε η Human Rights Watch. Δύο «υπερισχυρές βόμβες» συγκλόνισαν την πόλη σήμερα, παρόλο που οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονταν, δήλωσαν οι τοπικές αρχές. «Είναι σαφές ότι οι κατακτητές δεν ενδιαφέρονται για την πόλη της Μαριούπολης, θέλουν να την ισοπεδώσουν, να την κάνουν στάχτη.»

Ο ρεπόρτερ Τζακ Ντετς ανέφερε στο Twitter ότι οι Ρώσοι προσπαθούν να καταλάβουν τη Μαριούπολη και να καθηλώσουν τα ουκρανικά στρατεύματα στο Ντονμπάς, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

NEW: Russia is attempting to capture the besieged city of Mariupol in an effort to pin down Ukrainian troops in the Donbas to prevent them from reinforcing cities, such as Kyiv: senior U.S. defense official